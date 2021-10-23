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Video: Україна має талант 2021 випуск 1 частина 3 від 23.10.2021

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 1 частина 3 від 23 жовтня 2021. Нові учасники Україна має талант починають шлях з кастингу. Дивіться, що у 1 випуску Україна має талант 2021 скажуть судді
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У завершенні шоу Україна має талант 2021 випуск 1 від 23.10.2021 ви побачите небезпечні та надскладні номери, від яких на обличчі з’являються сльози та здивування.

Вийшовши на сцену, 8-річна Дар’я Пономаренко створить враження дуже тендітної дівчини. Проте як тільки вона почне свій виступ, усі в залі будуть вражені її силою та дивовижними вміннями. Дівчинка в 1 випуску шоу Україна має талант 2021 виконає танець на пілоні, трюки на якому будуть надзвичайно складними та небезпечними. Ба більше, їх навряд чи можуть повторити досвічені танцюристи!

Які учасники вразять суддів наповал? Дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 1 від 23.10.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 1 від 23.10.2021