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Video: Україна має талант 2021 выпуск 1 часть 3 от 23.10.2021

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 1 часть 3 от 23 октября 2021. Новые участники Україна має талант начинают путь на кастинге. Смотрите, что в 1 выпуске Україна має талант 2021 скажут судьи
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В завершении шоу Україна має талант 2021 выпуск 1 от 23.10.2021 вы увидите опасные и сверхсложные номера, от которых на лице появляются слезы и удивление.

Выйдя на сцену, 8-летняя Дарья Пономаренко создаст впечатление очень хрупкой девушки. Однако как только она начнет свое выступление, все в зале будут поражены ее силой и удивительными умениями. Девочка в 1 выпуске шоу Україна має талант 2021 выполнит танец на пилоне, трюки на котором будут чрезвычайно сложными и опасными. Более того, их вряд ли могут повторить опытные танцоры!

Какие участники поразят судей наповал? Смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 1 от 23.10.2021 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 1 от 23.10.2021