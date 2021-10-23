Барабанная дробь – и на экраны возвращается легендарный проект украинского телевидения! Шоу Україна має талант 2021 выпуск 1 от 23.10.2021 раскроет таланты, о которых вы даже не догадывались. Вас ждет сочетание невероятных эмоций: страха, восторга, удивления и шока. Оставайтесь с нами – мы начинаем знакомить вас с невероятно талантливыми людьми!

В 1 выпуске шоу Україна має талант 2021 Ксения Мишина, Сергей Притула и Евгений Кот увидят номера, от которых кровь стынет в жилах. Иллюзионисты будут поражать властью над временем, воздушные гимнасты – высококлассными трюками, певцы – чистотой голоса. Не пропустите больше – смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 1 от 23.10.2021 на СТБ.

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