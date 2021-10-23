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Video: Україна має талант 2021 выпуск 1 часть 1 от 23.10.2021

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 1 часть 1 от 23 октября 2021. Новые участники Україна має талант начинают путь на кастинге. Смотрите, что в 1 выпуске Україна має талант 2021 скажут судьи
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Выпуск 1 | 23.10.2021 | Сезон 2021

Не пропустите легендарное возвращение шоу, которое открывает самые яркие таланты Украины – смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 1 от 23.10.2021 на сайте СТБ!

Просто сейчас вы станете свидетелями зарождения новых легенд, которые будут удивлять своими умениями не только украинцев, но и весь мир. Первый кастинг откроет Александр Гангур из Бердичева. Парень удивит судей сверхсложным цирковым номером с колесом Сира. То, что Александр будет вытворять, кажется невозможным! Не пропустите номер – смотрите 1 выпуск шоу Україна має талант 2021. 

Настоящим шоком для судей и зрителей станет выступление иллюзиониста Алимсеитова Ульмасджона. Участник убеждает: он может управлять временем! Как такое возможно? Вас ждет настоящее зрелище – Ульмас попытается отмотать время назад. Вы не можете этого пропустить – смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 1 от 23.10.2021.

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 1 от 23.10.2021

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 1 от 23.10.2021 – часть 2