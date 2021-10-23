Продолжение 1 выпуска шоу Україна має талант 2021 от 23.10.2021 поразит вас выступлениями, увидев которые вы не сможете поверить своим глазам.

На сцене легендарного шоу появится звезда Cirque du Soleil! Юлия Михайлова всю жизнь занимается цирковым искусством. Участница достигла огромного успеха на сцене Cirque du Soleil и даже выступала перед самой королевой Великобритании. Для украинских зрителей Юлия в 1 выпуске шоу Україна має талант 2201 приготовила страстный эквилибр. Оставайтесь с нами – вас ждет дебютное выступление настоящей мировой звезды на украинской сцене.

Не пропустите выступление украинской группы Non-trivials, а также искусное исполнение рисунка светом от Натальи Лебердюк и Дениса Матросова – смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 1 от 23.10.2021 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 1 от 23.10.2021

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 1 от 23.10.2021 – часть 3