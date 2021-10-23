Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Україна має талант 2021 выпуск 1 часть 2 от 23.10.2021

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 1 часть 2 от 23 октября 2021. Новые участники Україна має талант начинают путь на кастинге. Смотрите, что в 1 выпуске Україна має талант 2021 скажут судьи
Смотрите также
Выпуск 1 |Часть 1 |23.10.2021| Сезон 2021
Україна має талант 2021 выпуск 1 часть 1 от 23.10.2021...
Выпуск 1 |Часть 3 |23.10.2021| Сезон 2021
Україна має талант 2021 выпуск 1 часть 3 от 23.10.2021...
Промо |06.10.2021| Сезон 2021
Премьера Україна має талант 2021 – смотрите с 23 октября на СТБ...
Промо |21.09.2021| Сезон 2021
Премьера Україна має талант 2021: смотрите первый выпуск 23 октября на СТБ...
Промо |20.09.2021| Сезон 2021
Премьера Україна має талант 2021: смотрите первый выпуск 23 октября на СТБ...
Промо |20.09.2021| Сезон 2021
Премьера Україна має талант 2021: смотрите первый выпуск 23 октября на СТБ...
Выпуск 1 | 23.10.2021 | Сезон 2021

Продолжение 1 выпуска шоу Україна має талант 2021 от 23.10.2021 поразит вас выступлениями, увидев которые вы не сможете поверить своим глазам.

На сцене легендарного шоу появится звезда Cirque du Soleil! Юлия Михайлова всю жизнь занимается цирковым искусством. Участница достигла огромного успеха на сцене Cirque du Soleil и даже выступала перед самой королевой Великобритании. Для украинских зрителей Юлия в 1 выпуске шоу Україна має талант 2201 приготовила страстный эквилибр. Оставайтесь с нами – вас ждет дебютное выступление настоящей мировой звезды на украинской сцене.

Не пропустите выступление украинской группы Non-trivials, а также искусное исполнение рисунка светом от Натальи Лебердюк и Дениса Матросова – смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 1 от 23.10.2021 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 1 от 23.10.2021

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 1 от 23.10.2021 – часть 3