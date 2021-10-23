Продовження 1 випуску шоу Україна має талант 2021 від 23.10.2021 вразить вас виступами, побачивши які ви не зможете повірити своїм очам.

На сцені легендарного шоу з’явиться зірка Cirque du Soleil! Юлія Михайлова все життя займається цирковим мистецтвом. Учасниця досягла величезного успіху на сцені Cirque du Soleil та навіть виступала перед самою королевою Великобританії. Для українських глядачів Юлія в 1 випуску шоу Україна має талант 2021 приготувала пристрасний еквілібр. Залишайтеся з нами – на вас чекає дебютний виступ справжньої світової зірки на українській сцені.

Не пропустіть виступ українського гурту Non-trivials, а також майстерне виконання малюнка світлом від Наталії Лебердюк та Дениса Матросова – дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 1 від 23.10.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 1 від 23.10.2021

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 1 від 23.10.2021 – частина 3