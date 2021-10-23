Не пропустіть легендарне повернення шоу, яке відкриває найяскравіші таланти України, – дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 1 від 23.10.2021 на сайті СТБ!

Просто зараз ви станете свідками зародження нових легенд, які дивуватимуть своїми вміннями не тільки українців, але й весь світ. Перший кастинг відкриє Олександр Гангур із Бердичева. Хлопець здивує суддів надскладним цирковим номером із колесом Сіра. Те, що Олександр витворятиме, здається неможливим! Не пропустіть номер – дивіться 1 випуск шоу Україна має талант 2021.

Справжнім шоком для суддів та глядачів стане виступ ілюзіоніста Алімсеїтова Ульмасджона. Учасник переконує: він може керувати часом! Як таке можливе? На вас чекає справжнє видовище – Ульмас спробує відмотати час назад. Ви не можете цього пропустити – дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 1 від 23.10.2021.

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 1 від 23.10.2021

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 1 від 23.10.2021 – частина 2