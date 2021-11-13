В 4 выпуске шоу Україна має талант 2021 экс-солистка дуэта Барселона Галина Гаврилко попытается осуществить свою мечту – продолжить петь. После успеха на конкурсе в латвийском городе Юрмала певцы недолго продержались в шоу-бизнесе. После распада дуэта Галина с головой ушла в семейные дела. Однако годы идут, а желание заниматься любимым делом не покидает ее. Сможет ли Галина Гаврилко удивить судей пением и возобновить карьеру певицы? Узнайте прямо сейчас!

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Смотреть онлайн Україна має талант 2021 выпуск 4 от 13.11.2021