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Video: Україна має талант 2021 выпуск 4 часть 3 от 13.11.2021

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 4 часть 3 от 13 ноября 2021. Новые участники Україна має талант начинают путь на кастинге. Смотрите, что в 4 выпуске Україна має талант 2021 скажут судьи
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В 4 выпуске шоу Україна має талант 2021 экс-солистка дуэта Барселона Галина Гаврилко попытается осуществить свою мечту – продолжить петь. После успеха на конкурсе в латвийском городе Юрмала певцы недолго продержались в шоу-бизнесе. После распада дуэта Галина с головой ушла в семейные дела. Однако годы идут, а желание заниматься любимым делом не покидает ее. Сможет ли Галина Гаврилко удивить судей пением и возобновить карьеру певицы? Узнайте прямо сейчас!

Не пропустите горячий экзотический пол-дэнс от врача-терапевта Светланы Юрчак – смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 4 от 13.11.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Україна має талант 2021 выпуск 4 от 13.11.2021