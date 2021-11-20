У шоу Україна має талант 2021 выпуск 5 от 20.11.2021 воздушные акробаты Алексей Малый и Джулия Макарова впервые выступят на родной сцене! За границей пара известна как дуэт A&J. Участники уже успели завоевать любовь зрителей Britain’s Got Talent. Интересно, оценят ли Ксения Мишина, Сергей Притула, Евгений Кот и Жан Беленюк сверхсложный акробатический номер в стиле Адама и Евы? Узнайте прямо сейчас.

В 5 выпуске шоу Україна має талант 2021 жонглер Владислав Яровой удивит судей реквизитом. Просто сейчас вы увидите очень экстремальный номер, в котором Владислав будет жонглировать… гирей в огне весом 50 килограммов! Более того, он будет делать это с закрытыми глазами. Не пропустите установление нового мирового рекорда – смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 5 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Україна має талант 2021 выпуск 5 от 20.11.2021

Смотреть онлайн Україна має талант 2021 выпуск 5 от 20.11.2021 – часть 2