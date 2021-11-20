У шоу Україна має талант 2021 випуск 5 від 20.11.2021 повітряні акробати Олексій Малий та Джулія Макарова вперше виступлять на рідній сцені! За кордоном пара відома як дует A&J. Учасники вже встигли завоювати любов глядачів Britain’s Got Talent. Цікаво, чи гідно оцінять надскладний акробатичний номер у стилі Адама та Єви Ксенія Мішина, Сергій Притула, Євген Кот і Жан Беленюк? Дізнайтеся просто зараз.

У 5 випуску шоу Україна має талант 2021 жонглер Владислав Яровий здивує суддів реквізитом. Просто зараз ви побачите дуже екстремальний номер, у якому Владислав жонглюватиме… гирею у вогні вагою 50 кілограмів! Ба більше, робитиме він це з заплющеними очима. Не пропустіть встановлення нового світового рекорду – дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 5 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Україна має талант 2021 випуск 5 від 20.11.2021

Дивитися онлайн Україна має талант 2021 випуск 5 від 20.11.2021 – частина 2