В продолжении 6 выпуска шоу Україна має талант 2021 вы познакомитесь с Евгением Прудником – 11-кратным чемпионом мира по армреслингу. Из-за сложной ситуации с пандемией спортсмену пришлось осваивать другую профессию – он стал таксистом. В этот нелегкий период Евгений открыл в себе новый талант – пение. Прямо сейчас на сцене шоу Україна має талант 2021 в 6 выпуске он рискнет и начнет свое выступление с шансона! Как оценят такой репертуар судьи? И какой сюрприз для зрителей подготовил Евгений? Оставайтесь с нами – вас ждет настоящее зрелище.

Не пропустите цирковой номер с обручами и выступление ромского оркестра – смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 6 от 27.11.2021 на СТБ.

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 6 от 27.11.2021

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 6 от 27.11.2021 – часть 3