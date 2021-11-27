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Video: Україна має талант 2021 выпуск 6 часть 2 от 27.11.2021

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 6 часть 2 от 27 ноября 2021. Новые участники Україна має талант начинают путь на кастинге. Смотрите, что в 6 выпуске Україна має талант 2021 скажут судьи
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В продолжении 6 выпуска шоу Україна має талант 2021 вы познакомитесь с Евгением Прудником – 11-кратным чемпионом мира по армреслингу. Из-за сложной ситуации с пандемией спортсмену пришлось осваивать другую профессию – он стал таксистом. В этот нелегкий период Евгений открыл в себе новый талант – пение. Прямо сейчас на сцене шоу Україна має талант 2021 в 6 выпуске он рискнет и начнет свое выступление с шансона! Как оценят такой репертуар судьи? И какой сюрприз для зрителей подготовил Евгений? Оставайтесь с нами – вас ждет настоящее зрелище.

Не пропустите цирковой номер с обручами и выступление ромского оркестра – смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 6 от 27.11.2021 на СТБ.

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 6 от 27.11.2021

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 6 от 27.11.2021 – часть 3