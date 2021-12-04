В шоу Україна має талант 2021 выпуск 7 от 04.12.2021 театр теней Verba show осуществит заветную мечту – выступит перед украинской публикой. Коллектив уже побывал в более чем 35 странах и даже покорил шоу America's Got Talent. Их чувственный номер о любви и войне не оставил равнодушными судей американской версии талант-шоу. Интересно, что они приготовили для сегодняшнего выпуска? Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить волшебный театр теней.

Трехкратный чемпион мира по танцам коллектив THE BOND в 7 выпуске шоу Україна має талант 2021 наделает шума на сцене талант-шоу. Массовый перформанс о борьбе со страхами от 12 танцоров поразит сложностью, синхронностью и динамичностью. Не пропустите настоящее зрелище – смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 7 от 04.12.2021 на СТБ.

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 7 от 04.12.2021