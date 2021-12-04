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Video: Україна має талант 2021 випуск 7 частина 3 від 04.12.2021

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 7 частина 3 від 04 грудня 2021. Нові учасники Україна має талант починають шлях з кастингу. Дивіться, що у 7 випуску Україна має талант 2021 скажуть судді
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У шоу Україна має талант 2021 випуск 7 від 04.12.2021 театр тіней Verba show здійснить заповітну мрію – виступить перед українською публікою. Колектив уже побував у понад 35 країнах і навіть підкорив шоу America’s Got Talent. Їхній чуттєвий номер про кохання та війну не залишив байдужим суддів американської версії талант-шоу. Цікаво, що вони підготували для сьогоднішнього випуску? Залишайтеся з нами, щоб не пропустити чарівний театр тіней.

Триразовий чемпіон світу з танців колектив THE BOND у 7 випуску шоу Україна має талант 2021 наробить шуму на сцені талант-шоу. Масовий перформанс про боротьбу зі страхами від 12 танцюристів вразить складністю, синхронність та динамічністю. Не пропустіть справжнє видовище – дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 7 від 04.12.2021 на СТБ.

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 7 від 04.12.2021