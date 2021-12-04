Светлана Щукина специально для участия в шоу Україна має талант 2021 выпуск 7 приехала из Беларуси, чтобы осуществить свою заветную мечту. По профессии Светлана – художница-портретистка. Однако участница не просто пишет картины, а делает из процесса настоящее шоу. И прямо сейчас Светлана попытается ногами написать портрет Григория Решетника! Узнает ли ведущий себя на нем? Ответ – далее.

Иллюзионист Александр Загарий в 7 выпуске шоу Україна має талант от 04.12.2021 в свои 8 лет уже установил рекорд Украины и метит попасть в Книгу рекордов Гиннеса как самый молодой фокусник. Прямо сейчас на сцене главного талант-шоу он покажет настоящую магию! Вы не можете этого пропустить – смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 7 от 04.12.2021.

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 7 от 04.12.2021

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 7 от 04.12.2021 – часть 2