Світлана Щукіна спеціально для участі в шоу Україна має талант 2021 випуск 7 приїхала з Білорусі, аби здійснити свою заповітну мрію. За професією Світлана – художниця-портретистка. Проте учасниця не просто пише картини, а робить із процесу справжнє шоу. І просто зараз Світлана спробує ногами написати портрет Григорія Решетника! Чи впізнає ведучий себе на ньому? Відповідь – далі.

Ілюзіоніст Олександр Загарій у 7 випуску шоу Україна має талант від 04.12.2021 у свої 8 років уже встановив рекорд України та мітить потрапити до Книги рекордів Гіннеса як наймолодший фокусник. Просто зараз на сцені головного талант-шоу він покаже справжню магію! Ви не можете цього пропустити – дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 7 від 04.12.2021.

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 7 від 04.12.2021

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 7 від 04.12.2021 – частина 2