Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Україна має талант 2021 випуск 7 частина 1 від 04.12.2021

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 7 частина 1 від 04 грудня 2021. Нові учасники Україна має талант починають шлях з кастингу. Дивіться, що у 7 випуску Україна має талант 2021 скажуть судді
Дивіться також
Выпуск 7 |Частина 2 |04.12.2021| Сезон 2021
Україна має талант 2021 випуск 7 частина 2 від 04.12.2021...
Выпуск 7 |Частина 3 |04.12.2021| Сезон 2021
Україна має талант 2021 випуск 7 частина 3 від 04.12.2021...
Випуск 6 |Частина 1 |27.11.2021| Сезон 2021
Україна має талант 2021 випуск 6 частина 1 від 27.11.2021...
Випуск 6 |Частина 2 |27.11.2021| Сезон 2021
Україна має талант 2021 випуск 6 частина 2 від 27.11.2021...
Випуск 6 |Частина 3 |27.11.2021| Сезон 2021
Україна має талант 2021 випуск 6 частина 3 від 27.11.2021...
Выпуск 5 |Частина 1 |20.11.2021| Сезон 2021
Україна має талант 2021 випуск 5 частина 1 від 20.11.2021...
Выпуск 7 | 04.12.2021 | Сезон 2021

Світлана Щукіна спеціально для участі в шоу Україна має талант 2021 випуск 7 приїхала з Білорусі, аби здійснити свою заповітну мрію. За професією Світлана – художниця-портретистка. Проте учасниця не просто пише картини, а робить із процесу справжнє шоу. І просто зараз Світлана спробує ногами написати портрет Григорія Решетника! Чи впізнає ведучий себе на ньому? Відповідь – далі.

Ілюзіоніст Олександр Загарій у 7 випуску шоу Україна має талант від 04.12.2021 у свої 8 років уже встановив рекорд України та мітить потрапити до Книги рекордів Гіннеса як наймолодший фокусник. Просто зараз на сцені головного талант-шоу він покаже справжню магію! Ви не можете цього пропустити – дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 7 від 04.12.2021.

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 7 від 04.12.2021

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 7 від 04.12.2021 – частина 2