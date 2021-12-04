Дивіться онлайн продовження 7 випуску шоу Україна має талант 2021 на сайті телеканалу СТБ!

Отримати три «так» від суддів сподівається вчителька музичної школи Марія Смоляр. Жінка спробує не просто здійснити свою мрію та заспівати на великій сцені, а й подолати страх. Річ у тім, що колишній чоловік Марії дуже ревнивий. Йому не подобалося, коли його дружині приділяли надто велику увагу та робили компліменти її голосу. Тепер коли всі труднощі позаду, Марія хоче, аби її почули та побачили, на що вона спроможна. Не пропустіть дебют Маші на великій сцені – дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 7 від 04.12.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 7 від 04.12.2021

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 7 від 04.12.2021 – частина 3