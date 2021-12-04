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Video: Україна має талант 2021 выпуск 7 часть 2 от 04.12.2021

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 7 часть 2 от 04 декабря 2021. Новые участники Україна має талант начинают путь на кастинге. Смотрите, что в 7 выпуске Україна має талант 2021 скажут судьи
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Смотрите онлайн продолжение 7 выпуска шоу Україна має талант 2021 на сайте телеканала СТБ!

Получить три «да» от судей надеется учительница музыкальной школы Мария Смоляр. Женщина попытается не просто воплотить в жизнь свою мечту и спеть на большой сцене, но и преодолеть страх. Дело в том, что бывший муж Марии очень ревнив. Ему не нравилось, когда его жене уделяли слишком большое внимание и делали комплименты ее голосу. Теперь, когда все трудности позади, Мария хочет, чтобы ее услышали и увидели, на что она способна. Не пропустите дебют Маши на большой сцене – смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 7 от 04.12.2021 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 7 от 04.12.2021

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 7 от 04.12.2021 – часть 3