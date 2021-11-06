6 ноября в 19:00 состоялся показ третьего выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников! Кто прошел в следующий этап? А кто получил золотую кнопку?

Первым своими умениями судей удивлял пародист из Одессы Андрей Немодрук. Юноша занимается пародированием разных персонажей на Youtube и уже может похвастаться аудиторией в 3 млн подписчиков! На сцене грандиозного шоу парню удалось перевоплотиться в разных персонажей: от Виктора Януковича до губки Боба. Именно поэтому судьи единодушно пропустили блогера в следующий этап. «Мне кажется, что вы показали все лучшее, что могли показать, и я не знаю, сможете ли вы себя превзойти в финале. Но я верю, что вы сможете нас удивить. У вас три “да” сегодня!» ― оценил выступление пародиста Сергей Притула.

Следующими на сцену вышли Артем Шошин и Елена Салтыкова. Дуэт демонстрировал танец с танцующей тканью. В своем выступлении пара подняла тему загрязнения окружающей среды. «Это столь актуально, важно, красиво и талантливо! Только “да”!» ― сказал Женя Кот.

После хореографического номера зрителей масштабного шоу прокачала рэп-учительница из села Ялтовка Харьковской области. Ольга Халепа ― учительница биологии, которая на карантине начала читать реп. За это в прошлом году ее признали лучшим педагогом по версии еженедельника «Освіта». Но в родной школе ее затравили до увольнения. На сцене шоу Ольга прочла рэп под названием «Дистанцуха». «Я слушал текст песни очень внимательно, и он мне очень понравился. К сожалению, у нас профессия учителя теряет престиж. Это горько. Я сегодня рад видеть на этой сцене человека, которому не безразлично то, что происходит в нашей системе образования. Я говорю вам”да”!» – сказал Сергей Притула.

А вот 30-летний Юрий Мончак удивлял судей не танцами и рэпом, а поразительными фокусами. Иллюзионист из Киева уже участвовал в шоу «Україна має талант». Он попал в историю проекта, ведь во время прямых эфиров Юрию все три судьи нажали красные кнопки за слишком слабый номер. Однако в этот раз парень довел дело до конца! «Ты реально молодец, что вернулся на сцену шоу, ведь это было поразительно! Ты реабилитировался на все 100 процентов!» – прокомментировала выступление иллюзиониста Ксения Мишина.

Одессит Олег Татаринов приехал на шоу талантов с работы из Испании. Длительное время юноша работал даже во всемирно известном Cirque du Soleil! Парень удивлял судей воздушной гимнастикой. «У тебя были совершенные трюки, ты растянут, гибок, у тебя есть хорошие шпагаты. Номер ― вау!» ― сказал Женя Кот и пропустил Олега в следующий этап шоу.

А дончанка Ольга Лящук просто шокировала судей своим выступлением. Девушка стала первой украинкой, попавшей в Книгу рекордов Гиннесса. Она занимается стронгменом. В этом силовом виде спорта нужно уметь сдвигать с места самолеты, перетаскивать колеса грузовиков, переносить в руках вес от 190 кг. Лящук ― настоящая стронгвумен, которая на сцене проекта поднимала судей на руках, устанавливала рекорды и давила бедрами… арбузы! Девушка на «Україна має талант» установила сразу два всеукраинских рекорда! «227 кг протянуть за 10 секунд ― это невероятная сила! Это круто, когда украинцы становятся в мире номер один! Конечно, у вас три “да”!» ― сказал Сергей Притула.

После стронгвумен на сцену проекта вышел фанат Бритни Спирс Юрий Васильцев. Он активист движения «Free Britney» и пришел выразить поддержку поп-диве, которая много лет подряд была под опекой отца. На сцене шоу Юрий исполнил попурри из известнейших песен певицы. Однако не всем судьям понравилось его выступление. Фальшивое исполнение не позволило Юре пройти в следующий этап шоу. Как результат ― три красных кнопки. «Надеюсь, Бритни увидит это выступление, и ее выпустят и благодаря вам!» ― вдохновила юношу Ксения Мишина.

Следующими на проект пришли супруги Марина и Джеймс, Mind2mind. Она ― украинка из Днепра, он ― британец. А встретились они в рейсе и теперь живут в Дубае. Во всем мире Марину и Джеймса знают как пару менталистов. Ментализм ― это вид искусства, в котором артисты на публике ставят психологические эксперименты с элементами телепатии, ясновидения, телекинеза, а также гипноза.

Марина и Джеймс ежегодно выступают на Формуле-1 в Дубае, были участниками «Британия имеет талант». Они объездили полмира, но в Украину приехали со своим талантом впервые. Для перформанса менталистов на сцене шоу судьи достали совершенно случайные вещи из своих карманов и сумок, чтобы Марина попыталась угадать вещь и описать ее. А Сергей Притула настолько вошел в кураж, что даже дал прочесть номер своей карточки… «Знаете, я просто в ступоре, потому что вы для меня люди вообще из другой галактики! Я просто поражена!» ― сказала Ксения Мишина и нажала Золотую кнопку!

Следующими на сцену легендарного шоу вышли Гарик и Маричка Кириченко. На сцене проекта они исполнили песню «Go Bananas» и играли на барабанах. Детям удалось зарядить судей позитивом и юмором, потому дуэт прошел в следующий этап шоу! «Вы сияете так, как самые яркие звездочки! У вас два “да”!» ― прокомментировал выступление участников Женя Кот.

А вот Наталья Короткина из Мариуполя окунула судей в невероятную магию восточного танца. «Вы настоящая женщина-Клеопатра! Невероятно выглядите, танцуете и выступаете! У вас три “да”!» ― сказала Ксения Мишина.

Максим Букин из Киева ― артист оригинального жанра, и он продемонстрировал всей стране шоу с мыльными пузырями. Бывший аниматор показал свой профессиональный уровень и смог удивить почти всех судей своим талантом. «Я скажу вам “нет” только потому, что есть лучшие представители в вашем жанре. Однако шоу было интересным», ― прокомментировал выступление Максима Сергей Притула.

Дуэт Duo Alancia из Одессы показал непревзойденный акробатический номер, поразивший всех судей и получивший три «да»!

А вот Елизавета Крутикова удивляла миллионы украинцев воздушной гимнастикой. В 11 сезоне романтического реалити « Холостяк» она была одной из претенденток на сердце Михаила Заливако, но покинула проект в шестом выпуске. А на сцене «Україна має талант» Лиза показала свои профессиональные умения гимнастки. Крутикова в эффектном красном костюме удивила судей шоу трюками на подвешенном в воздухе кольце и получила три «да»!

Закрывал третий эфир шоу детский танцевальный коллектив Diamond Kids из Днепра. Три года назад он выиграл чемпионат World of Dance в Швейцарии! И, конечно, своим танцем дети зажгли сцену шоу и сердца украинцев. Поэтому попали сразу в следующий этап проекта!

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