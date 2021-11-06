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Юрий Мончак ― иллюзионист на «Україна має талант»-2021

06.11.2021

6 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников со всего мира! Смотрите номер Юрия Мончака прямо сейчас!

30-летний Юрий Мончак удивлял судей невероятными фокусами. Иллюзионист из Киева уже участвовал в шоу «Україна має талант». Он попал в историю проекта, ведь во время прямых эфиров Юрию все три судьи нажали красные кнопки за слишком слабый номер. Однако в этот раз парень довел дело до конца! «Ты реально молодец, что вернулся на сцену шоу, ведь это было поразительно! Ты реабилитировался на все 100 процентов!» ― прокомментировала выступление иллюзиониста Ксения Мишина.

Голосуйте за любимого участника и участвуйте в розыгрыше крутых призов!

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