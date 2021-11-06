6 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників зі всього світу! Дивіться номер Юрія Мончака просто зараз!

30-літній Юрій Мончак дивував суддів неймовірними фокусами. Ілюзіоніст з Києва вже брав участь у шоу «Україна має талант». Він потрапив в історію проєкту, адже під час прямих ефірів Юрію всі три судді натиснули червоні кнопки за надто слабкий номер. Однак цього разу хлопець довів справу до кінця! «Ти реально молодець, що повернувся на сцену шоу, адже це було вражаюче! Ти реабілітувався на всі 100 відсотків!» ― прокоментувала виступ ілюзіоніста Ксенія Мішина.

Голосуйте за улюбленого учасника і беріть участь у розіграші крутих призів!

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