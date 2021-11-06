Сьогодні, 6 листопада, відбувся показ 3 випуску «Україна має талант». Перед суддями виступило 14 учасників з різних куточків світу, але тільки одному вдалося вибороти Золоту кнопку проєкту, а з нею — квиток до фіналу! Хто ці щасливчики? Читайте просто зараз!

Подружжя менталістів Марина і Джеймс щороку виступають на Формулі-1 у Дубаї, були учасниками «Британія має талант». Вони об’їздили пів світу, але в Україну приїхали зі своїм талантом уперше. Для перформансу менталістів на сцені «Україна має талант» судді дістали абсолютно випадкові речі зі своїх кишень та сумок, щоб Марина спробувала вгадати річ та описати її. А Сергій Притула настільки увійшов в кураж, що навіть дав прочитати номер своєї картки… «Знаєте, я просто в ступорі, тому що ви для мене люди взагалі з іншої галактики! Я просто вражена!» ― сказала Ксенія Мішина і натиснула Золоту кнопку!

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