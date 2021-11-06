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Кто получил вторую Золотую кнопку на шоу «Україна має талант»

06.11.2021

Сегодня, 6 ноября, состоялся показ 3 выпуска «Україна має талант». Перед судьями выступили 14 участников из разных уголков мира, но только одному удалось получить в борьбе Золотую кнопку проекта, а с ней — билет в финал! Кто эти счастливчики? Читайте прямо сейчас!

Супруги-менталисты Марина и Джеймс ежегодно выступают на Формуле-1 в Дубае, были участниками «Британия имеет талант». Они объездили полмира, но в Украину приехали со своим талантом впервые. Для перформанса менталистов на сцене «Україна має талант» судьи извлекли совершенно случайные вещи из своих карманов и сумок, чтобы Марина попыталась угадать вещь и описать ее. А Сергей Притула настолько вошел в кураж, что даже дал прочесть номер своей карточки… «Знаете, я просто в ступоре, потому что вы для меня люди вообще из другой галактики! Я просто поражена!» ― сказала Ксения Мишина и нажала Золотую кнопку!

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