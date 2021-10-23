Украинский телеведущий Сергей Притула в эксклюзивном интервью «Фактам» на ICTV рассказал о судействе в шоу «Україна має талант» и назвал выступления, которые его растрогали. Подробности ― в материале.

Смотрели ли вы предыдущие сезоны шоу «Україна має талант»?

Да, я смотрел и чуть ли не в обязательном порядке. Мне действительно интересно, какими талантами богата Украина. Более того, я даже однажды приезжал на съемки в составе группы поддержки. У меня земляк, молодой парень со Збаражчины, выступал на «Україна має талант» с юморесками. Он, кажется, вышел тогда в полуфинал.

Кто из судей был тогда для вас примером?

Я бы не сказал, что могу взять кого-то в пример, потому что судьи отбираются согласно определенной драматургии. Если даже рассмотреть нашу тройку судей, то очевидно, что продюсеры шоу приглашали каждую персоналию, учитывая ее возможности, характер и модель поведения.

Когда я смотрел шоу, то у меня было абсолютно лояльное отношение ко всем участникам судейского корпуса.

В 2009 году мы в «Файна Юкрайна» делали ряд пародийных сюжетов на «Україна має талант». Если бы мне тогда кто-то сказал, что ты когда-то сам окажешься в кресле судьи этого проекта, я бы, пожалуй, покрутил пальцем у виска.

В одном из постов вы назвали судейское кресло электрическим стулом. Почему?

Оценивать людей, когда ты сидишь дома на диване перед экраном, ― это одно. Брать на себя ответственность в том, как дальше сложится судьба человека, который на что-то претендует на «Україна має талант», ― это совсем другая история.

Это, пожалуй, самая пиковая точка моей работы на телевидении, которая требует максимальной объективности и беспристрастности, и это достаточно сложно.

В какие-то моменты приходится просто закрывать глаза на то, кто стоит перед тобой, и пытаться абстрагироваться от того, что это, например, ребенок. Потому что ты оцениваешь талант в определенной конкурентной области и понимаешь, что в финал должны выйти лучшие участники в том или ином сегменте. Поэтому довольно сложно сказать кому-то «нет», несмотря на то, что у тебя есть внутренняя симпатия к человеку.

Если бы в Збараж несколько десятилетий назад приехал кастинг «Україна має талант», маленький Сергей Притула решился бы пойти со своим талантом? И с каким именно?

Я не знаю, решился ли бы я сам пойти. Мы сейчас просто говорим о совсем других реалиях бытия. Сейчас дети живут в системе достаточно активного присутствия в соцсетях, потребляют контент и сами уже становятся тиктокерами, учатся монтировать и снимать видео. А когда ты живешь в конце 80-х прошлого века, во времена Советского Союза, в небольшом райцентре, твое представление об этом рынке совсем иначе выглядело.

Теоретически подозреваю, что родители могли взять за руку и отвести на кастинг «Україна має талант», и я, скорее всего, читал бы юморески. В 80-х я рос на юморесках Вишни, Глазового, Дударя, и, видимо, в этом таланте я бы попытался побороться.

Какой род талантов на «Україна має талант» вам больше всего близок к сердцу?

Нет такого, что бы нравилось больше, чем другие. Конечно, у меня есть субъективное отношение к определенному виду искусства. Но это не значит, что я, отталкиваясь от собственных предпочтений, должен более критично относиться к мастерству людей.

Для меня большим открытием стала невероятно мощная школа эстрадно-циркового искусства.

Ценность шоу «Україна має талант» в том, что оно предусматривает широкий сегмент талантов, которые можно продемонстрировать: от пантомимы до разговорного жанра. И на эту площадку съехались те, кого в Украине мы не видим. Приехали люди, которые выступают в Германии, США, Южной Корее, Цирке дю Солей.

Я радовался, что после такого долгого перерыва шоу «Україна має талант» возобновилось. Я не знаю, когда мы могли бы увидеть такие таланты на отечественной площадке. У них практически нет возможности для постоянной работы в Украине, а увидеть их мастерство благодаря телепрограмме ― это очень ценно.

Какой талант или история поразили вас на этом отборе?

Таких было очень много. Я вообще достаточно чувствительный человек, и меня довольно часто умиляли на сцене «Україна має талант». И сдержать слезу ― это еще одна задача, чтобы не нарушить свой имидж перед зрителями.

Я снимаю шляпу перед теми родителями и тренерами, которые помогли появлению на сцене нашего шоу детей с аутичным спектром. У нас были невероятно крутые детки с синдромом Дауна, и я просто не знаю, как можно оценить их подвиг. В Украине есть определенная проблема с социализацией таких детей, и это невероятная мотивация для тысяч родителей, имеющих детей с подобными особенностями.

Я очень четко осознаю, сколько времени нужно потратить, чтобы детям с синдромом Дауна подготовить относительно простой номер с точки зрения хореографии. Я имею возможность помогать силами своего благотворительного фонда организации в Киеве, которая занимается детьми с аутизмом.

Какие отношения у вашей тройки? Какие роли у каждого из вас?

Атмосфера в тройке ― замечательная. Я вообще с трудом представляю, как в таком шоу можно работать, если у тебя нет нормальной внутренней коммуникации с другими судьями.

Женя ― огромный профи, он крутой. Ксении, возможно, было достаточно трудно, потому что у нее есть определенный сформированный образ, и он скорее положительный.

Ксения очень долго шла сквозь тернии к звездам и совершенно заслуженно получила славу, которую она сейчас имеет. И я знаю, как это трудно, достигнув определенной вершины, делать какие-то шаги, которые могут вызвать негатив к себе. Иногда мы с Женей брали на себя ответственность сказать «нет» для того, чтобы Ксения могла сказать «да».

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