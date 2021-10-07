Григорий Решетник ― ведущий проектов СТБ «Холостячка», «Холостяк» и «Невероятная правда о звездах». А 23 октября на телеканале стартует новый сезон мегашоу «Україна має талант», который также будет вести он! О борьбе Григория с волнением и нюансах съемок талант-шоу читайте прямо сейчас!

Не каждый талант достигает большого успеха сразу. Григорий Решетник начинал свой путь на телевидении как «голос» телеканала СТБ, а стал его ведущим!

Когда я пробовался на ведущего программы «Вікна-новини», то не прошел и стал читать тексты за кадром.

В своих шоу Григорий говорит для миллионов зрителей. Борьба с волнением ― это у него профессиональное.

Напряжение на шоу «Україна має талант» доходит до того, что я задаю вопрос, а группа поддержки просто молчит. Не потому, что им нечего сказать, а просто люди парализованы от страха. С ними надо очень тонко говорить, потому что я знаю, насколько придирчивы судьи, всем не скажут «да».

Григорий поделился секретом, как не дать волнению и страхам взять верх над собой в самые важные моменты.

Если вы решили прийти на собеседование, покорить своим талантом того или иного человека, вы должны сделать это. Лучше не сожалеть о том, что ты не сделал. Нужно бороться с комплексами. У каждого из нас их очень много. И очень много вещей, с которыми мы живем, но об этих вещах знаем только мы. А нам почему-то кажется, что о них знают все.

За кулисами шоу очень много детей, и некоторым из них не хватает сочувствия и поддержки взрослых, чтобы побороть свои страхи.

Я с родителями общаюсь, говорю: как вам выступление? Они в ответ: «Ну, вы знаете, там было 7 помарок»… Но они никогда не занимались таким спортом и не знают, как это трудно.

Были участники, профессионализм которых ценят во всем мире, а ты видишь, что они сомневаются в себе. И когда я говорю: «Почему ты волнуешься, ты преодолел такой большой путь!» ― отвечают: «Гриша, сегодня в зале моя мама, и поэтому я очень волнуюсь».

Григорий даже не ожидал, что работа на «Україна має талант» изменит его настолько сильно.

После съемок шоу «Україна має талант» я однозначно повзрослел!

Смотрите шоу «Україна має талант» уже с 23 октября на телеканале СТБ!

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