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Как начинали звезды: выступления победителей всех сезонов «Україна має талант»

13.09.2021

Прямо сейчас вспомните, с чего начинали талантливые люди страны ― смотрите кастинговые выступления победителей всех сезонов «Україна має талант» на нашем YouTube-канале!

Их имена знает каждый, а способности завораживают с первых секунд выступления. Художница Ксения Симонова, певица Елена Ковтун, фокусник Виталий Лузкарь, коллектив Workout, «Лісапетний батальйон», акробаты семья Дудник, певец Саид Джурди Абд Аллах, маленький уникум Арина Шугалевич и певица Вероника Морская прошли сложный путь к признанию. С чего все начиналось? Смотрите выступления на кастингах победителей всех сезонов «Україна має талант»!

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