Ведущим шоу «Україна має талант» стал Григорий Решетник

К 30-летию независимости Украины телеканал СТБ и группа StarLightMedia готовят особый подарок для всей страны ― новый сезон легендарного проекта «Україна має талант». Премьера шоу состоится в осеннем телесезоне, а пока команда проекта готовится к третьему этапу всеукраинского кастинга #ямаюталант – съемкам телевизионных кастингов.

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В ожидании старта съемок телеканал СТБ раскрывает одну из главных интриг сезона – кто же станет ведущим грандиозного шоу и войдет в состав звездного жюри. И первым назвал имя Григория Решетника.

«Нам было важно, чтобы ведущий такого особенного для нас проекта разделял ценности канала. Ведь «Україна має талант» – это огромный вызов и единственное талант-шоу, в котором есть сверхидея, объединяющая страну, дающая веру в будущее благодаря невероятно талантливым людям, которые в ней живут и верят в свою мечту. Гриша Решетник – невероятно профессиональный ведущий, который умеет поддерживать и вдохновлять участников проекта. Много лет зрители его любят за искренность, душевность и знают, что ему можно доверить свои сокровенные мечты. И совсем скоро мы назовем имена наших звездных судей, которые для украинцев также являются примером огромного таланта и реализованной мечты», – комментирует управляющий директор СТБ Людмила Семчук.

«Я очень рад, что в эфир моего родного телеканала СТБ возвращается легендарное шоу «Україна має талант». Это важное телесобытие, и я поздравляю с этим всех украинцев. А для меня лично это большая честь и ответственность перед командой проекта и всей Украиной. В нашей стране неисчисляемое количество талантливейших и уникальных людей. Каждый из них мечтает, чтобы его невероятные способности увидели и оценили. «Україна має талант» поможет им рассказать о себе на всю страну и даже на весь мир. В этом году шоу станет еще более масштабным, и зрители вновь убедятся, что с СТБ «можливо все»! До встречи в эфире этой осенью», – поделился эмоциями Григорий Решетник.

Напомним, это будет особенный, инновационный сезон «Україна має талант». На сцену шоу выйдут талантливейшие украинцы, которые не боятся мечтать и идут к своей цели. Зрители увидят невероятные таланты в самых разных жанрах, уникальные номера с использованием новейших технологий, легендарные возвращения любимых героев и новые имена. И вместе со звездным жюри выберут лучший талант Украины.

«Україна має талант» – это адаптация самого успешного мирового формата «Got Talent». Проект создается более чем в 60 странах мира и более 15 лет является хитом телесмотрения.

Производство проекта – StarLightProduction.

Студия № 3, руководитель – Елизавета Гусева.

Руководитель проекта – Анатолий Максимов («Танцюють всі!», Национальный отбор на Евровидение и др.).

Во втором этапе всеукраинского кастинга #ямаюталант (предкастинг) команда проекта объехала 8 городов Украины в поисках самых ярких и удивительных талантов, которые мечтают рассказать о себе на всю страну. Команда просмотрела более 1500 участников, которые удивляли уникальными талантами: игра одновременно на пяти болгарских народных инструментах; художественный перформанс (создание картины вверх ногами за 6 минут); быстрый перевод слов и предложений задом наперед; вокал и авторская музыка; быстрый счет; футбольный фристайл, гимнастика, акробатика и цирковое искусство; хореография и танцы на ходулях; спорт на пилоне; иллюзия и другие.

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