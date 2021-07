Ведучим шоу «Україна має талант» став Григорій Решетнік

До 30-річчя незалежності України телеканал СТБ і група StarLightMedia готують особливий подарунок для всієї країни – новий сезон легендарного проєкту «Україна має талант». Прем’єра шоу відбудеться в осінньому телесезоні, а вже зараз команда проєкту готується до третього етапу всеукраїнського кастингу #ямаюталант – зйомок телевізійних кастингів.

Більше на тему: Акробатика і танці на ходулях: як пройшов кастинг проєкту «Україна має талант» у Львові?

В очікуванні старту зйомок телеканал СТБ розкриває одну з інтриг сезону – хто ж стане ведучим грандіозного шоу та увійде до складу зіркового журі. І першим назвав ім’я Григорія Решетніка.

«Нам було важливо, щоб ведучий такого особливого для нас проєкту поділяв цінності каналу. Адже «Україна має талант» – це величезний виклик і єдине талант-шоу, у якому є надідея, яка об’єднує країну, дає віру в майбутнє завдяки неймовірно талановитим людям, які в ній живуть і вірять у свою мрію. Гріша Решетнік – неймовірно професійний ведучий, який вміє підтримувати й надихати учасників проєкту. Багато років глядачі його люблять за щирість, душевність і знають, що йому можна довірити свої найпотаємніші мрії. І зовсім скоро ми назвемо імена наших зіркових суддів, які для українців також є прикладом величезного таланту й реалізованої мрії», – коментує керуюча директорка СТБ Людмила Семчук.

«Я дуже радий, що в ефір мого рідного телеканалу СТБ повертається легендарне шоу «Україна має талант». Це важлива телеподія, і я вітаю з цим усіх українців. А для мене особисто це велика честь і відповідальність перед командою проєкту і всією Україною. У нашій країні безліч талановитих і унікальних людей. Кожен із них мріє, щоб його неймовірні здібності побачили й оцінили. «Україна має талант» допоможе їм розповісти про себе на всю країну й навіть на весь світ. Цього року шоу стане ще більш масштабним, і глядачі знову переконаються, що з СТБ «можливо все»! До зустрічі в ефірі цієї осені», – поділився емоціями Григорій Решетнік.

Нагадаємо, це буде особливий, інноваційний сезон «Україна має талант». На сцену шоу вийдуть найталановитіші українці, які не бояться мріяти і йдуть до своєї мети. Глядачі побачать неймовірні таланти в різних жанрах, унікальні номери з використанням новітніх технологій, легендарні повернення улюблених героїв і нові імена. І разом із зірковим журі оберуть найкращий талант України.

Стежте за новинами про новий сезон на офіційних сторінках «Україна має талант»:

«Україна має талант» – це адаптація найуспішнішого світового формату «Got Talent». Проєкт створюється в понад 60 країнах світу й понад 15 років є хітом телеперегляду.

Виробництво проєкту – StarLightProduction.

Студія № 3, керівниця – Єлизавета Гусєва.

Керівник проєкту – Анатолій Максимов («Танцюють всі!», Національний відбір на Євробачення та ін.).

У другому етапі всеукраїнського кастингу #ямаюталант (передкастинг) команда проєкту об’їхала 8 міст України в пошуках найяскравіших і дивовижних талантів, які мріють розповісти про себе на всю країну. Команда переглянула понад 1500 учасників, які дивували унікальними талантами: гра одночасно на п’яти болгарських народних інструментах; художній перформанс (створення картини догори ногами за 6 хвилин); швидкий переклад слів і пропозицій задом наперед; вокал і авторська музика; швидкий рахунок; футбольний фрістайл, гімнастика, акробатика і циркове мистецтво; хореографія та танці на ходулях; спорт на пілоні; ілюзія і інші.

Більше на тему: Як пройшов перший кастинг проєкту «Україна має талант»

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.