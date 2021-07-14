Як пройшов кастинг проєкту «Україна має талант» у Львові?

Другий етап всеукраїнського кастингу «Україна має талант» добіг кінця. Команда проєкту вже об’їздила найбільші міста України у пошуках найяскравіших і найдивовижніших талантів. Чим дивували львів’яни? Читайте просто зараз!

Нещодавно сотні потенційних учасників прийшли показати свої таланти в надії стати частиною легендарного шоу. Хто здивував команду проєкту своїми неймовірними вміннями?

Читайте всі подробиці у добірці фактів про львівський кастинг:

У місті Лева на кастинг прийшло близько 150 учасників.

Номери, які найбільше запам’яталися команді проєкту: акробатика, циркове мистецтво, танці на ходулях, ілюзія, гімнастика.

Найстарша учасниця — Раїса Моісеєнко — прийшла підкорювати команду талантом малювання в 86 років!

Наймолодшою учасницею була семирічна вокалістка Софія Блощичак.

До наступного етапу – телевізійних кастингів – будуть запрошені найяскравіші, найсильніші і найдивовижніші таланти з тих, хто подавав заявки онлайн або прийшов на передкастинг у своєму місті. На етапі телевізійних кастингів оцінювати таланти і визначати, хто стане учасником легендарного проєкту, буде зіркове журі.

Хто стане членами журі та ведучим грандіозного шоу «Україна має талант», телеканал СТБ оголосить зовсім скоро.

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