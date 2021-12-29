Легендарне шоу випередило всі топові прем’єри сезону. 25 грудня в ефірі СТБ відгримів грандіозний фінал шоу «Україна має талант». Легенда, на яку 5 років чекали телеглядачі, тріумфально повернулася цієї осені, щоб об’єднати українців у гордості за наші неймовірні таланти.

За результатами телеперегляду, «Україна має талант» випередила всі прем’єри осіннього телесезону і стала найкращою програмою осені та лідером праймового суботнього слоту (19:00–23:00). Дев’ять тижнів поспіль легендарний проєкт очолював топ програм дня серед усіх телеканалів.

У підсумку показники сезону становили:

комерційна аудиторія 18–54 міста 50+ — рейтинг 4,6, частка 16,08

жінки 18–54 — рейтинг 6,34, частка 19,52

жінки 35–44 — рейтинг 6,79, частка 19,78.

Охоплення сезону з урахуванням повторів — 14,5 млн телеглядачів (аудиторія 4+ вся Україна).

50 млн переглядів відео на YouTube-каналі «Україна має талант» (повні випуски і виступи учасників).

1,3 млн переглядів відео ексклюзивного бекстейджу з Джеррі Хейл на диджитальних сторінках телеканалу СТБ.

«Країні потрібні такі проєкти. Людям важливо знати, що поруч із ними живуть багато найрізноманітніших талантів. Вони хочуть бачити їх і знати, що за ними майбутнє. Тому цієї осені не залишилося жодної людини, яка б не знала, що шоу “Україна має талант” повернулося на СТБ. Ми пишаємось кожним учасником, хто вийшов на цю сцену продемонструвати свої здібності всій країні. Вдячні нашим суддям і ведучому, які стали частиною цього неймовірного сезону, і всім глядачам, хто щосуботи вболівав за своїх фаворитів. Разом ми довели, що саме тут — головна талант-сцена країни. Цієї осені всі побачили, наскільки українці талановита нація. Настав час продемонструвати, як вражаюче ми танцюємо. Наша команда вже працює над новим проєктом “Танці. World of Dance”, і навесні ми знов зануримо глядачів у світ краси, унікальних постановок та щирих емоцій», — коментує керівник проєкту Анатолій Максимов.

Нагадаємо, 25 грудня під час грандіозного фіналу глядачі разом обрали найкращий талант України. Переможцем оновленого сезону шоу «Україна має талант» став 14-річний вокаліст Артем Фесько.

Генеральна продюсерка виробництва програм СТБ — Наталя Франчук.

Виробництво — творча студія Starlight Production.

Директорка студії — Єлизавета Гусєва.

Керівник проєкту — Анатолій Максимов.

Продюсер проєкту — Олексій Храмов.

Журі — Сергій Притула, Ксенія Мішина і Євген Кот.

Ведучий шоу — Григорій Решетник.

*Телеканал СТБ входить до складу медіагрупи Starlight Media, яка є безумовним лідером телевізійного ринку. Другий рік поспіль СТБ є лідером зростання серед великих телеканалів. За підсумками одинадцяти місяців 2021 року, СТБ збільшив частку на 21 % відносно минулого року і стабільно входить у трійку телеканалів-лідерів країни, а в листопаді посів другу сходинку серед усіх телеканалів.

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