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Для мене це дуже великий поштовх: Артем Фесько після перемоги на «Україна має талант»-2021

26.12.2021

25 грудня на телеканалі СТБ відбувся грандіозний фінал улюбленого талант-шоу «Україна має талант»-2021. За перемогу боролися 11 найкращих талантів України, але найбільше глядацьких голосів отримав саме Артем Фесько. 14-річний вокаліст із Попільної дав перший коментар після перемоги на «Україна має талант» ексклюзивно для STB.UA.

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артем фесько

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Артем зізнався, що навіть не здогадувався про такий фінал і для нього було честю просто взяти участь у шоу «Україна має талант»: «Я взагалі в шоці! Я дуже щасливий і радий! Дякую людям, які мене підтримали, для мене це дуже великий поштовх, щоб здійснити свою мрію». 

артем фесько

Вокаліста під час участі в «Україна має талант» окрім рідних ще й дуже підтримували однокласники: «Зізнаюся, були такі моменти, коли я наче розвалювався і переставав вірити в себе, а вони мене підтримали дуже сильно. І я впевнений, що у моїй перемозі є й їхня заслуга також».

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артем фесько

Після ефіру Артем планує провести час з рідними та розділити з ними радість перемоги. Свій виграш хлопець хотів би вкласти в подальший розвиток свого таланту: «Я хочу закінчити консерваторію, але спочатку потрібно підкорити музучилище»

А от в майбутньому Артем Фесько мріяв би заспівати дуетом із Тіною Кароль: «Мені здається, з Тіною Кароль у нас схожі тембри голосів і вийшов би цікавий і красивий дует».

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