25 декабря на телеканале СТБ состоялся грандиозный финал любимого талант-шоу «Україна має талант»-2021. За победу боролись 11 лучших талантов Украины, но больше всего зрительских голосов получил именно Артем Фесько. 14-летний вокалист из Попильной дал первый комментарий после победы на «Україна має талант» эксклюзивно для STB.UA.

Смотрите онлайн финал Україна має талант 2021 выпуск 10 от 25.12.2021

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Артем признался, что даже не догадывался о таком финале и для него было честью просто принять участие в шоу «Україна має талант»: «Я вообще в шоке! Я очень счастлив и рад! Спасибо людям, которые меня поддержали, для меня это очень большой толчок, чтобы осуществить свою мечту».

Вокалиста во время участия в «Україна має талант», кроме родных, еще и очень поддерживали одноклассники: «Признаюсь, были такие моменты, когда я словно разваливался и переставал верить в себя, а они меня поддержали очень сильно. И я уверен, что в моей победе есть и их заслуга тоже».

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После эфира Артем планирует провести время с родными и разделить с ними радость победы. Свой выигрыш юноша хотел бы вложить в дальнейшее развитие своего таланта: «Я хочу закончить консерваторию, но сначала нужно покорить музучилище».

А вот в будущем Артем Фесько мечтал бы спеть дуэтом с Тиной Кароль: «Мне кажется, с Тиной Кароль у нас схожие тембры голосов и получился бы интересный и красивый дуэт».



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