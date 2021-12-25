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Номера участников и чат-бот «Україна має талант»-2021 для голосования

25.12.2021

Теперь в руках каждого из нас находятся судьбы финалистов «Україна має талант»-2021. Каждый голос может оказаться решающим и предопределить имя победителя. Как можно проголосовать за любимого участника — редакция сайта STB.UA рассказывает в материале. Чтобы вы поддержали своего фаворита, вам необходимо отправить SMS с номером участника или проголосовать онлайн в чат-боте СТБ в Viber и Telegram. Помните, что голосование начинается с момента объявления в эфире телеканала СТБ!

україна має талант 2021

Голосуйте за любимого участника!

Чат-бот «Україна має талант»-2021

Проголосуйте онлайн в чат-боте СТБ:

Telegram

Viber

Пришли смс-сообщение с номером участника на 2909, с кодом в тексте сообщения, соответствующего номеру участника.

Стоимость отправки SMS-сообщения по номеру 2909 составляет:

  • для абонентов сети ЧАО «Киевстар» составляет 1,00 грн.,
  • для абонентов сети ЧАО «ПФ Украина» (ТМ Vodafone) составляет 1,00 грн.,
  • для абонентов сети ООО «Лайфселл» составляет 1,00 грн.

Стоимость отправки SMS-сообщения включает НДС. Дополнительно удерживается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% стоимости SMS-сообщения без НДС.

Номера участников «Україна має талант»-2021 для голосования

україна має талант 2021 номера для голосования

Номер «01» – Емельяненко Евгений и Камышникова Влада.
Номер «02» – Артем Галис;
Номер «03» – Станислав Скочко;
Номер «04» – Михаил Макаров;
Номер «05» – Группа ZAPAL;
Номер «06» – Эльдар Юлдашев;
Номер «07» — Mind2Mind;
Номер «08» – Дмитрий Политов;
Номер «09» – Артем Фесько;
Номер «10» – Наталья Лебердюк и Денис Матросов.

C правилами голосования можете ознакомиться подробнее здесь!

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