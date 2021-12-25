25 декабря в 19:00 состоялся показ финального ― 10 выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». В эту субботу зрителей телеканала СТБ удивляли акробаты, певцы и танцоры. Что было в 10 выпуске легендарного шоу «Україна має талант»-2021 ― читайте прямо сейчас!

Грандиозный финал легендарного талант-шоу на СТБ! На сцену проекта вышли лучшие таланты Украины, которым аплодирует мир. Их возможности впечатляют, а в номерах использованы новые технологии. Менталисты, bone breaker, картины светом, акробаты и вокалисты: вместе со звездным жюри шоу ― Ксенией Мишиной, Сергеем Притулой, Евгением Котом ― мы уже в эту субботу выбрали лучший талант Украины!

Первыми зажигали финал Емельяненко Евгений и Камышникова Влада. Пара на сцене легендарного шоу снова продемонстрировала танцы на роликах и невероятные трюки. Ролики ― неотъемлемая часть их жизни, ведь даже предложение руки и сердца Владе Евгений сделал на роликах. Любимым делом они занимаются уже 4 года и удивлять пришли именно этим. Достаточно экстремальное и чрезвычайно скоростное выступление судьи оценили только положительно. Сергей Притула боялся, что в финале ребятам уже нечем будет удивить, но в итоге он увидел еще более экстремальные трюки.

Первым в категории «Вокалисты» выступил Артем Галис. Одессит Артем Галис снова показал самый настоящий мастер-класс по вокалу. 14-летний Артем своим ярким голосом и скромностью покорил сердца зрителей и жюри.

Учитель физкультуры из Запорожья Станислав Скачко выступал следующим. Мужчина показал несколько атлетических номеров. На кастинге он надувал грелку, стоя на руках, лежа на гвоздях, стал наковальней, на которой молотом разбили большой шлакоблок и сломали о шею трость.

Женя Кот был поражен выступлением Стаса: «Твое выступление было сегодня реально шикарным! То, что ты сегодня показал, ― я просто в шоке! Я сказал на кастинге тебе «нет», а сегодня я говорю тебе сто «да»! Ты настоящий крутой запорожский казак!»

Следующим в финале выступил Михаил Макаров. Участник легендарных проектов на телеканале СТБ «Танцуют все» и «Україна має талант», 29-летний Миша поражает всех своим экспериментальнім стилем bone breaking. Он вывернул шею на глазах у судей и удивил зрителей своей сверхъестественной гибкостью.

Следующими на сцене шоу выступила группа ZAPAL. Коллектив музыкантов, играющих на цимбалах, гитаре и кахоне, снова покорил зрителей. Интересно, что Андрей, Иван и Алексей познакомились в Черновцах, куда приехали учиться. Они часто выступают на улицах города, привлекая большое внимание людей.

Воздушный акробат Эльдар Юлдашев снова покорил зрителей своим выступлением. Сын другого участника «Україна має талант» ― Рустама Юлдашева ― на сцене шоу продемонстрировал невероятную воздушную гимнастику и заставил зрителей аплодировать стоя.

Женя Кот признался, что Эльдар вдохновил его: «Мне хотелось попасть к тебе на подтанцовку на сцену! Ты делаешь трюки взрослых людей, сложнейшие трюки, например, намотка на тело – это нереально сложно, тем более для 14-летнего парня! Я очень рад, что твоя профессиональная карьера начинается с нашей сцены!»

Также на сцене легендарного шоу выступили супруги-менталисты Mind2Mind. Марина ―украинка из Днепра, Джеймс ― британец, а встретились они в рейсе. Теперь живут в Дубае и выступают по всему миру. В финале шоу они продемонстрировали ментализм ― проводили психологические эксперименты с элементами телепатии, ясновидения, телекинеза, а также гипноза.

Ксения Мишина была поражена и удивлена выступлением пары: «Меня так всегда привлекает то, что невозможно понять, невозможно объяснить. Я чувствую в вас такое единство, такую романтику, благодаря своей любви вы добились таких результатов».

После Mind2Mind сцену шоу зажигал Дмитрий Политов. Один из самых известных пилонистов, он уже десять лет доказывает, что pole dance ― не только об эротике, не только «для девочек»; это искусство и тяжелый ежедневный труд. На шоу он пришел, чтобы сломать стереотипы и показать, что танец на пилоне бывает не только лирическим или сексуальным, но может нести абсолютно любую энергию. Политов исполнил пол-дэнс с элементами крампа, от которого судьи были в восторге.

Вторым в категории «Вокалисты» выступил Артем Фесько. 13-летний Артем еще на кастинге удивил всю страну, исполнив легендарную песню из фильма «5 элемент»! Петь его научила бабушка, а идею поехать на шоу талантов подал дедушка.

Наталья Лебердюк и Денис Матросов на «Україна має талант»-2021 рисовали картину светом. Они показали новый вид искусства в финале легендарного шоу и растрогали до слез Ксению Мишину, Сергея Притулу и Женю Кота.

А вот Елизавета Крутикова не смогла выступить в финале «Україна має талант» из-за травмы руки. Еще совсем недавно она удивляла миллионы украинцев воздушной гимнастикой. В 11 сезоне романтического реалити «Холостяк» Лиза являлась одной из претенденток на сердце Михаила Заливако, но покинула проект в шестом выпуске. А на кастинге «Україна має талант» она продемонстрировала свои непревзойдённые профессиональные умения гимнастки.

А победителем на шоу «Україна має талант»-2021 стал Артем Фесько!

Video: Кто стал победителем шоу и почему не выступила Лиза Крутикова: что было в 10 выпуске «Україна має талант» Каким был финал проекта Україна має талант и кто выиграл на шоу. Все подробности и имя победителя Україна має талант 2021 от 25.12.2021

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