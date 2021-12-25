Финал шоу «Україна має талант» состоялся 25 декабря 2021 года, и вся страна услышала долгожданное имя победителя сезона. Кто победил в «Україна має талант», вы узнаете прямо сейчас!

Смотрите онлайн финал Україна має талант 2021 выпуск 10 от 25.12.2021

В финале грандиозного шоу «Україна має талант» зрители вновь увидели самых ярких и любимых участников сезона. В этот вечер для поклонников шоу спела также приглашенная гостья ― Верка Сердючка.

Но главной интригой вечера стало имя победителя. Зрители отдавали свои голоса за финалистов: Mind2Mind, Михаила Макарова, Наталью Лебердюк и Дениса Матросова, Эльдара Юлдашева, группу ZAPAL, Артема Фесько, Дмитрия Политова, Станислава Скочко, Артема Галиса, Евгения Емельяненко и Владу Камышникову. И наконец-то самый долгожданный момент настал!

По результатам голосования победителем «Україна має талант»-2021 стал Артем Фесько!

Третье место занял Артем Галис, второе место заняла группа ZAPAL.

Смотрите, как объявили победителя «Україна має талант», прямо сейчас!

Video: Стало известно имя победителя «Україна має талант» Кто стал победителем Україна має талант 2021? Уже известно имя победителя Україна має талант 2021, а также все подробности голосования за победителя Україна має талант 2021

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