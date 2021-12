Фінал шоу «Україна має талант» відбувся 25 грудня 2021 року, і вся країна почула довгоочікуване ім’я переможця сезону. Хто переміг в «Україна має талант», ви дізнаєтесь просто зараз!

Дивіться онлайн фінал Україна має талант 2021 випуск 10 від 25.12.2021

У фіналі грандіозного шоу «Україна має талант» глядачі знову побачили найяскравіших та найулюбленіших учасників сезону. Цього вечора для шанувальників шоу заспівала також запрошена гостя ― Вєрка Сердючка.

Та головною інтригою вечора стало ім’я переможця. Глядачі віддавали свої голоси за фіналістів: Mind2Mind, Михайла Макарова, Наталію Лебердюк та Дениса Матросова, Ельдара Юлдашева, гурт ZAPAL, Артема Феська, Дмитра Політова, Станіслава Скочка, Артема Галіса, Євгенія Ємельяненка і Владу Камишнікову. І нарешті найочікуваніший момент настав!

За результатами голосування переможцем «Україна має талант» став Артем Фесько!

Третє місце посів Артем Галіс, друге місце посів гурт ZAPAL.

Дивіться, як оголосили переможця «Україна має талант», просто зараз!

