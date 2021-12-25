25 грудня о 19:00 відбувся показ фінального ― 10 випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Цієї суботи глядачів телеканалу СТБ дивували акробати, співаки і танцюристи. Проте Ліза Крутікова не змогла виступити у фіналі «Україна має талант»-2021. Читайте подробиці просто зараз!

Дивіться онлайн фінал Україна має талант 2021 випуск 10 від 25.12.2021

Єлизавета Крутікова не змогла виступити на сцені «Україна має талант» через травму руки. Ще зовсім нещодавно вона дивувала мільйони українців повітряною гімнастикою. В 11 сезоні романтичного реаліті «Холостяк» Ліза була однією з претенденток на серце Михайла Заливака, але залишила проєкт у шостому випуску. А на кастингу «Україна має талант» вона продемонструвала свої неперевершені професійні вміння гімнастки.

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