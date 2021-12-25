Чому Єлизавета Крутікова не змогла виступити на «Україна має талант»-2021?
25.12.2021
25 грудня о 19:00 відбувся показ фінального ― 10 випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Цієї суботи глядачів телеканалу СТБ дивували акробати, співаки і танцюристи. Проте Ліза Крутікова не змогла виступити у фіналі «Україна має талант»-2021. Читайте подробиці просто зараз!
Єлизавета Крутікова не змогла виступити на сцені «Україна має талант» через травму руки. Ще зовсім нещодавно вона дивувала мільйони українців повітряною гімнастикою. В 11 сезоні романтичного реаліті «Холостяк» Ліза була однією з претенденток на серце Михайла Заливака, але залишила проєкт у шостому випуску. А на кастингу «Україна має талант» вона продемонструвала свої неперевершені професійні вміння гімнастки.