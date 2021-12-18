На проєкті «Україна має талант»-2021 фіналістів визначило експертне журі після закінчення всіх телевізійних кастингів. Але винятком стали ті учасники, які отримали Золоту кнопку, — вони проходять у фінал відразу після першого виступу на сцені «Україна має талант».

Дивитися онлайн Україна має талант 2021 випуск 3 від 06.11.2021

Наталія Лебердюк і Денис Матросов

Наталія Лебердюк і Денис Матросов отримали першу Золоту кнопку вже у 1 випуску «Україна має талант»-2021. Художники з Києва малювали картину світлом. Вони зобразили весь біль Чорнобильської катастрофи та показали глядачам новий вид мистецтва.

Номер вразив не тільки весь глядацький зал, який аплодував стоячи, а й суддівський склад. Однак першим натиснув Золоту кнопку саме Сергій Притула:

«Ви маєте неабиякий талант! Це не тільки малювання світлом на полотні! Вам вдалося розбудити в людях щось таке глибинне і витягнути це назовні. Це був сильний номер, і ми не будемо з колегами обговорювати ваш талант, говорити “так” чи “ні”, тому що ви — у фіналі!»

Video: Хто пройшов у фінал «Україна має талант»-2021: імена фіналістів Вже відомо, хто пройшов у фінал шоу Україна має талант 2021. Читайте в матеріалі імена фіналістів проєкту Україна має талант

Дует менталістів Mind2mind

Подружжя Марина та Джеймс ― дует Mind2mind. Вона ― українка з Дніпра, він ― британець. А зустрілися вони в рейсі і тепер разом мешкають у Дубаї. У всьому світі Марину та Джеймса знають як пару менталістів. Менталізм ― це вид мистецтва, в якому артисти на публіці здійснюють психологічні експерименти з елементами телепатії, ясновидіння, телекінезу, а також гіпнозу.

Марина і Джеймс щороку виступають на Формулі-1 в Дубаї, були учасниками «Британія має талант». Вони об’їздили пів світу, але в Україну приїхали зі своїм талантом уперше. Для перформансу менталістів на сцені «Україна має талант» судді дістали абсолютно випадкові речі зі своїх кишень та сумок, щоб Марина спробувала вгадати річ та описати її. А Сергій Притула настільки увійшов в кураж, що навіть дав прочитати номер своєї картки…

«Знаєте, я просто в ступорі, тому що ви для мене люди взагалі з іншої галактики! Я просто вражена!» ― сказала Ксенія Мішина і натиснула Золоту кнопку!

Голосуйте за улюбленого учасника і беріть участь у розіграші крутих призів!

Video: Хто пройшов у фінал «Україна має талант»-2021: імена фіналістів Вже відомо, хто пройшов у фінал шоу Україна має талант 2021. Читайте в матеріалі імена фіналістів проєкту Україна має талант

Міша Макаров

Місце проживання: Київ

Учасник легендарних проєктів на телеканалі СТБ «Танцюють всі» та «Україна має талант» Міша Макаров повернувся на улюблену сцену! 29-річний Міша виступає в експериментальному стилі bone breaking. Він вивернув шию на очах у суддів і здивував глядачів своєю надприродною гнучкістю. На кастинг він прийшов з танцем шамана про боротьбу людини з внутрішнім «Я» і отримав не лише 4 суддівських «так», а й золоту кнопку! «Мішо, це було неймовірно! За моїм рішенням ти одразу потрапляєш у фінал! Браво!» ― сказав Женя Кот.

Ельдар Юлдашев

Місце проживання: Львів

Повітряний акробат зі Львова Ельдар Юлдашев ― син іншого цьогорічного учасника «Україна має талант» Рустама Юлдашева, який на сцені шоу продемонстрував неймовірну повітряну гімнастику з собаками і отримав від суддів 4 «так». Син не підвів батька, адже після виступу юнака судді аплодували його таланту стоячи! «Я й не підозрював, що Ельдар Рустамович продемонструє нам такі складні елементи і зробить це так чітко, легко і конкретно! У вашому номері було стільки ризикованих трюків!» ― прокоментував виступ Сергій Притула.

Гурт Zapal

Місце проживання: Чернівці та Коломия

Гурт ZAPAL ― колектив музикантів, які грають на цимбалах, гітарі та кахоні. Хлопці з Чернівців та Коломиї просто запалили сцену легендарного шоу. Вони вразили українців грою на цимбалах та кахоні ― незвичних сучасній людині інструментах. Андрій, Іван та Олексій познайомилися в Чернівцях, куди приїхали навчатися. Вони часто виступають на вулицях міста, привертаючи чималу увагу людей.

Щойно хлопці вийшли на сцену, серце співачки Руслани розтануло. По-перше, вона відразу зацінила цимбали, а по-друге, красу музикантів. Публіка аплодувала їм стоячи наприкінці виступу, а Руслана плакала.

Євген Ємельяненко і Влада Камишнікова

Місце проживання: Київ

Євген Ємельяненко та Влада Камишнікова на сцені легендарного шоу продемонстрували танці на роликах і показали неймовірні трюки. Вони подружжя. Ролики ― невід’ємна частина їхнього життя, адже навіть пропозицію руки і серця Євген зробив на роликах. Улюбленою справою вони займаються вже 4 роки і дивувати прийшли саме цим. Доволі екстремальний і надзвичайно швидкісний виступ судді оцінили лише позитивно. Талановите подружжя отримало чотири «так».

Єлизавета Крутікова

Місце проживання: Київ

Єлизавета Крутікова дивувала мільйони українців повітряною гімнастикою. В 11 сезоні романтичного реаліті «Холостяк» вона була однією з претенденток на серце Михайла Заливака, але залишила проєкт у шостому випуску. А на сцені «Україна має талант» Ліза продемонструвала свої професійні вміння гімнастки. Крутікова в ефектному червоному костюмі здивувала суддів шоу трюками на підвішеному кільці та отримала три «так»!

Артем Фесько

Місце проживання: Попільна

13-річний Артем Фесько здивував усю країну, заспівавши легендарну пісню з фільму «5 елемент»! Співати його навчила бабуся, а ідею поїхати на шоу талантів подав дідусь.

Хлопець виконав арію «Lucia Di Lammermoor» та пісню «Diva Dance», які відомі складністю виконання. Проте Артемові вдалося заспівати так, що в суддів навіть виступили сльози на очах, а вся зала аплодувала стоячи.

Дмитро Політов

Місце проживання: Київ

Дмитро Політов ― один з найвідоміших пілоністів ― уже десять років доводить, що pole dance ― не тільки про еротику, не лише «для дівчаток»; це мистецтво і важка щоденна праця. Діма ― суддя і тренер. Він організував свій тренувальний табір у горах у стилі шаолінського монастиря, де навчає людей з усього світу. Дмитро мріє, щоб пілон став олімпійським видом спорту, і активно сприяє цьому. На шоу він прийшов, щоб зламати стереотипи і показати, що танець на пілоні буває не лише ліричним чи сексуальним, а може нести абсолютно будь-яку енергію. Політов виконав полденс з елементами крампу, від якого судді були в захваті.

Станіслав Скачко

Місце проживання: Запоріжжя

Учитель фізкультури із Запоріжжя Станіслав Скачко показав кілька атлетичних номерів: надував грілку, стоячи на руках, лежачи на цвяхах, став ковадлом, на якому молотом розбили великий шлакоблок і зламали об шию ціпок. Один із суддів сказав Станіславу «ні». Але решта сказала «так», адже була вражена талантом атлета.

Артем Галіс

Місце проживання: Одеса

Яскравим голосом і скромністю підкорив серця глядачів та членів журі 14-річний одесит Артем Галіс. Він виконав номер із рок-опери «Моцарт».

«Треба не облажатися», ― дав собі установку перед виступом одесит і виконав її: всі четверо суддів сказали Артемові «так».

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