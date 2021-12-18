На проекте «Україна має талант»-2021 финалистов опредилили экспертное жюри по завершении всех телевизионных кастингов. Но исключением стали те участники, которые получат Золотую кнопку, — они проходят в финал сразу после первого выступления на сцене «Україна має талант».

Смотреть онлайн Україна має талант 2021 выпуск 3 от 06.11.2021

Наталья Лебердюк и Денис Матросов

Наталья Лебердюк и Денис Матросов получили первую Золотую кнопку уже в 1 выпуске «Україна має талант»-2021. Художники из Киева рисовали картину светом. Они изобразили всю боль Чернобыльской катастрофы и показали зрителям новый вид искусства.

Номер впечатлил не только весь зрительский зал, который аплодировал стоя, но и судейский состав. Но первым нажал Золотую кнопку именно Сергей Притула:

«У вас невероятный талант! Это не только рисование светом на холсте! Вам удалось разбудить в людях что-то глубинное и вытянуть это наружу. Это был сильный номер, и мы не будем с коллегами обсуждать ваш талант, говорить «да» или «нет», потому что вы — в финале!»

Video: Кто прошел в финал «Україна має талант»-2021: имена финалистов Уже известно, кто прошел в финал шоу Україна має талант 2021. Читайте в материале имена финалистов проекта Україна має талант

Дуэт менталистов Mind2mind

Супруги Марина и Джеймс ― дуэт Mind2mind. Она ― украинка из Днепра, он ― британец. А встретились они в рейсе и теперь живут в Дубае. Во всем мире Марину и Джеймса знают как пару менталистов. Ментализм ― это вид искусства, в котором артисты на публике осуществляют психологические эксперименты с элементами телепатии, ясновидения, телекинеза, а также гипноза.

Марина и Джеймс ежегодно выступают на Формуле-1 в Дубае, были участниками «Британия имеет талант». Они объездили полмира, но в Украину приехали со своим талантом впервые. Для перформанса менталистов на сцене «Україна має талант» судьи извлекли совершенно случайные вещи из своих карманов и сумок, чтобы Марина попыталась угадать вещь и описать ее. А Сергей Притула настолько вошел в кураж, что даже дал прочесть номер своей карточки…

«Знаете, я просто в ступоре, потому что вы для меня люди вообще из другой галактики! Я просто поражена!» ― сказала Ксения Мишина и нажала Золотую кнопку!

Голосуйте за любимого участника и участвуйте в розыгрыше крутых призов!

Video: Кто прошел в финал «Україна має талант»-2021: имена финалистов Уже известно, кто прошел в финал шоу Україна має талант 2021. Читайте в материале имена финалистов проекта Україна має талант

Миша Макаров

Место проживания: Киев

Участник легендарных проектов на телеканале СТБ «Танцуют все» и «Україна має талант» Миша Макаров вернулся на любимую сцену! 29-летний Миша выступает в экспериментальном стиле bone breaking. Он вывернул шею на глазах у судей и удивил зрителей своей сверхъестественной гибкостью. На кастинг он пришел с танцем шамана о борьбе человека с внутренним «Я» и получил не только 4 судейских «да», но и золотую кнопку! «Миша, это было невероятно! По моему решению ты сразу попадаешь в финал! Браво!» ― прокомментировал Женя Кот.

Эльдар Юлдашев

Место проживания: Львов

Воздушный акробат из Львова Эльдар Юлдашев ― сын другого участника этого сезона Рустама Юлдашева, который на сцене «Україна має талант» продемонстрировал невероятную воздушную гимнастику с собаками и получил от судей 4 «да». Сын не подвел отца, ведь после выступления юноши судьи аплодировали его таланту стоя! «Я и не подозревал, что Эльдар Рустамович продемонстрирует нам такие сложные элементы и сделает это так четко, легко и конкретно! В вашем номере было столько рискованных трюков!» ― прокомментировал выступление Сергей Притула.

Группа Zapal

Место проживания: Черновцы и Коломыя

Группа ZAPAL ― коллектив музыкантов, играющих на цимбалах, гитаре и кахоне. Ребята из Черновцов и Коломыи просто зажгли сцену легендарного шоу. Они поразили украинцев игрой на цимбалах и кахоне ― непривычных современному человеку инструментах.Андрей, Ваня и Леша познакомились в Черновцах, куда приехали учиться. Они часто выступают на улицах города, привлекая немалое внимание людей.

Как только ребята вышли на сцену, сердце певицы Русланы растаяло. Во-первых, она сразу заценила цимбалы, а во-вторых, красоту парней. Публика аплодировала музыкантам стоя в конце выступления, а Руслана плакала.

Евгений Емельяненко и Влада Камышникова

Место проживания: Киев

Евгений Емельяненко и Влада Камышникова на сцене легендарного шоу продемонстрировали танцы на роликах и показали невероятные трюки. Они муж и жена. Ролики ― неотделимая часть их жизни, ведь даже предложение руки и сердца Евгений сделал на роликах. Любимым делом они занимаются уже 4 года, вот и удивлять пришли именно им. Довольно экстремальное и чрезвычайно скоростное выступление судьи оценили только положительно. Талантливые супруги получили четыре «да».

Елизавета Крутикова

Место проживания: Киев

Елизавета Крутикова удивляла миллионы украинцев воздушной гимнастикой. В 11 сезоне романтического реалити «Холостяк» она являлась одной из претенденток на сердце Михаила Заливако, но покинула проект в шестом выпуске. А на сцене «Україна має талант» Лиза продемонстрировала свои профессиональные умения гимнастки. Крутикова в эффектном красном костюме удивила судей шоу трюками на подвешенном кольце и получила три «да»!

Артем Фесько

Место проживания: Попельня

13-летний Артем Фесько удивил всю страну, спев легендарную песню из фильма «5 элемент»! Петь его научила бабушка, а идею поехать на шоу талантов подал дедушка.

Парень исполнил арию «Lucia Di Lammermoor» и песню «Diva Dance», которые известны сложностью исполнения. Но Артему удалось спеть так, что у судей даже выступили слезы на глазах, а весь зал аплодировал стоя.

Дмитрий Политов

Место проживания: Киев

Дмитрий Политов ― один из самых известных пилонистов ― уже десять лет доказывает, что pole dance ― это не только про эротику, не только «для девочек»; это искусство и тяжкий ежедневный труд. Дима ― судья и тренер. Он организовал свой тренировочный лагерь в горах в стиле шаолиньского монастыря, где обучает людей со всего мира. Дмитрий мечтает, чтобы пилон стал олимпийским видом спорта, и активно содействует этому. На шоу он пришел, чтобы сломать стереотипы и показать, что танец на пилоне бывает не только лирическим или сексуальным, но может нести абсолютно любую энергию.

Политов исполнил пол-дэнс с элементами крампа, от которого судьи были в восторге.

Станислав Скачко

Место проживания: Запорожье

Учитель физкультуры из Запорожья Станислав Скачко показал несколько атлетических номеров: надувал грелку, стоя на руках, лежа на гвоздях, стал наковальней, на которой молотом разбили большой шлакоблок и сломали об шею палку. Один из судей сказал Станиславу «нет». Но остальные сказали «да», ведь были поражены талантом атлета.

Артем Галис

Место проживания: Одесса

Ярким, запоминающимся голосом и скромностью покорил сердца зрителей и членов жюри 14-летний одессит Артём Галис. Он исполнил номер из рок-оперы «Моцарт».

«Надо не облажаться», — дал себе установку перед выступлением одессит и выполнил её: все четверо судей сказали Артёму «да».

Больше по теме: Сергей Притула: о судейском составе на «Україна має талант», участниках шоу и собственных талантах

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.