Артем Фесько собрал около миллиона долларов в помощь ВСУ

Прошлой осенью вся страна объединилась на СТБ в гордости за невероятные таланты Украины, которые своими умениями дарят надежду на светлое будущее. Как сложилась жизнь участников шоу «Україна має талант» после проекта? Но как каждый из них в течение этих месяцев помогает стране выстоять против российской агрессии?

Артем Фесько признается, что после победы на «Україна має талант» его жизнь кардинально изменилась — концерты были запланированы на всю весну и лето. Однако война внесла коррективы. Как и большинство украинцев с началом войны, вместе с семьей он был вынужден покинуть родительский дом.

“Наш дом очень близко от места боевых действий, а у нашей семьи есть маленькие дети. Мы понимали, что оставаться очень опасно, было страшно, бабушка волновалась за жизнь всех своих внуков (нас у нее пятеро). Мы слышали ракеты, которые летели прямо над нашими головами. Поэтому приняли решение выехать в Польшу”, – рассказал Артем ведущему проекту Григорию Решетнику.

Добравшись до безопасного места, парень не положил руки, а направил свой талант на то, чтобы призвать мир о помощи Украине. И делает это способом, которым владеет лучше всего — своим пением. Благодаря выступлениям на благотворительных концертах в Европе Артем собирает средства в помощь ВСУ.

“Меня приглашали на благотворительные концерты, когда собирали средства в поддержку ВСУ в польском городе Лодзь. У меня был шок. Я и раньше выступал на больших и маленьких сценах, но та была самой большой за мою жизнь. Приблизительно 25 тысяч зрителей сидело только в зале. После концерта к нам подходили люди, приветствовали, обнимали, говорили слова поддержки. В такие моменты понимаешь, что весь мир с нами. Такая поддержка – и моральная, и материальная, делает нас еще более сильными, чем мы. Мы собрали примерно 2,6 миллиона злотых и 0,5 миллиона долларов! Такая гордость за то, что я могу вносить свой вклад в помощь родной Украине”, — рассказал Артем.

В настоящее время парень находится с бабушкой в ​​Варшаве. Учится онлайн в своей школе, планирует новые выступления для сбора средств и больше всего о чем мечтает – как можно скорее вернуться домой.

“Я очень хочу домой. Как бы здесь ни было хорошо, но дома гораздо лучше. Я соскучился по родным, которые остались, по друзьям, домашним животным. Очень хочется в Украине поскорее!”.

“Как отец я очень понимаю бабушку Артема и все ее страхи за детей, которые не могут защитить себя сами, за их эмоциональное состояние, когда в своем возрасте они уже знают, что такое обстрелы и бомбоубежище. Если с подростками уже можно все проговаривать, то детям это все очень сложно переживать. И я очень горжусь нашим победителем! Убежден, что это только начало новой страницы его творческой жизни, и он принесет немало достижений Украине. Я благодарен Артему за его искреннее сердце. За то, что он в своем возрасте в такое нелегкое для всех украинцев время продолжает прославлять Украину за границей”, — поделился впечатлениями от общения с Артемом Григорий Решетник.

Напомним, обновленный сезон шоу «Україна має талант» выходил в эфире СТБ осенью 2021 года и был посвящен 30-летию независимости нашей страны. По результатам телепросмотра легендарное шоу опередило все топовые премьеры сезона и стало лучшей программой осени и лидером праймового субботнего слота (19:00–23:00). Девять недель подряд легендарный проект возглавлял топ-программ дня среди всех телеканалов.

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