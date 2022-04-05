Телеведущая Маша Ефросинина записала видеообращение к путинскому прислужнику Баскову в ответ на его пост о «фейковости» украинских новостей. Маша также обратилась и к другим прокремлевским рупорам. Подробности ― в материале.

Больше по теме: Жестокие преступления россиян против гражданского населения Украины

Телеведущая Маша Ефросинина записала эмоциональное видеообращение к российским артистам, которые поддерживают военные действия диктатора путина в нашей стране. Причиной тому послужил пост Баскова, в котором он называет новости из Украины «фейком», а россию мнит честной и справедливой страной.

«Сегодня вся лента новостей, инстаграма, соцсетей заполнена фотографиями из Бучи и Ирпеня, из Киевской области, откуда наконец-то выгнали российскую мерзость. Она бежала, эта мерзость, прихватив с собой блендеры и утюги в трусах, украшения наших женщин, предварительно убив, изнасиловав этих женщин, раздев их, завернув в ковры и пытаясь сжечь, выкинув на дорогу. На днях мне стало известно, что в одном из регионов оккупанты играют в сафари с детьми ― они просто заставляют детей бежать и дальше стреляют им по ногам, если те недостаточно быстро бегут. В Буче нашли около 300 трупов со связанными руками, и десятки из них предварительно подверглись пыткам.

Вы все знаете эти фотографии, их нещадно банит Instagram, потому что даже цифровые настройки Instagram не способны это переварить. Зато способны мерзкие души басковых, манучаровых, канделаки, машковых, красовских, симонян, соловьевых и прочей раболепской утвари диктатора путина. Я точно знаю, вы, мерзкие твари, что вы видели эти фотографии. Я точно знаю, что вы видите это видео, потому что вы не тупые. У вас есть глаза, и вы все смотрите. Тупые не способны так профессионально изображать шизофрению и преклонение перед человеком, которые держит их за яйца», ― сказала Маша Ефросинина.

Обратилась украинская телеведущая и лично к Баскову, который стал одним из главных разносчиков кремлевской пропаганды в полномасштабной войне россии против Украины.

«Послушай, ты бл**ь, Басков, натертое ты, наполированное очко! Ты пишешь, что мы братский народ. Не смей никогда своим поганым языком эту фразу вообще произносить! Вы спасаете братский народ? Мы, Украина, ― “братский народ”, который живет во лжи и извращении? Ложь, Николай, ― это когда тебе запрещают говорить твою позицию, выходить на улицу с плакатом, дают 15 лет за слова “Нет войне”. Ложь и извращение, вы, гнойные пропагандисты, ― это когда детям в школе запрещено обсуждать войну и даже произносить это слово, когда они поют выб***ские песни “дядя вова мы с тобой” и их выкладывают на полу в букву “зю”. Извращение ― это когда военный, взятый в плен в Украине, звонит своей мамаше в россию, а она ему говорит: “Сынок, пожалуйста, ничего не говори про себя, умоляю тебя. Ко мне придут и в тюрьму заберут”. Извращение и ложь ― это переделанные видео из Украины с места действий, смонтированные так, чтобы из зомбоящика лилась другая правда. Это ложь в каждом слове, которое доносят», ― эмоционально ответила певцу Мария.

Подытожила свое обращение телеведущая предсказанием на будущее Баскова и посланием его любовнику:

«Скоро на твои концерты ты будешь приезжать за еду. Или же тебе придумают еще большее вы***дство, чтобы ты смог зарабатывать кровавые деньги. В одном ты прав, Коля. Признаю, прав. В том, что всегда отрицал то, что ты гей. Ты и твой любовник Манучаров всегда отрицали, что вы геи. Тут ― соглашусь. Вы действительно не геи, вы ― пид**асы».

Больше по теме: Оккупанты разгромили известный развлекательный парк «Добропарк» под Киевом: даже садовые инструменты забрали

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.