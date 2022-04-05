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Оккупанты разгромили известный развлекательный парк «Добропарк» под Киевом: даже садовые инструменты забрали

05.04.2022

Захватчики из россии в течение более месяца грабили окрестности Киева и уничтожали инфраструктуру, убивали людей и тащили с собой все ― от блютус-наушников до бытовой техники и женского белья. О страшных разрушениях сообщил «Добропарк» в Киевской области ― россияне украли даже инструменты, которые продаются в любом строительном магазине.

Добропарк показал масштабы разрушений от оккупантов из России: украли даже инструменты

Сотрудники «Добропарка» в селе Мотыжин в порядке и безопасности, однако орки уничтожили все, что строилось годами для уютного семейного отдыха.

«К сожалению, враг беспощадно нанес удар и по “Добропарку”. Полностью уничтожен главный дом, в котором недавно размещалась Резиденция Доброчара, пострадали все остальные здания. Полностью уничтожен весь транспорт и техника. Даже садовые инструменты орки забрали с собой. Состояние других потерь пока оценить сложно. Весь персонал, к счастью, жив и в безопасности», ― сообщила пресс-служба «Добропарка».

Добропарк до оккупации

Официальные представители были все время не на связи и о разрушениях сообщили только после окончательного освобождения Киевской области от захватчиков.

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