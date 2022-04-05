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Окупанти розгромили відомий розважальний парк «Добропарк» під Києвом: навіть садові інструменти забрали

05.04.2022

Загарбники з росії протягом більш як місяця грабували околиці Києва та знищували інфраструктуру, вбивали людей і тягли з собою все ― від блютус-навушників до побутової техніки та жіночої білизни. Про страшні руйнування повідомив «Добропарк» на Київщині ― росіяни поцупили навіть інструменти, які продаються в будь-якому будівельному магазині.

Добропарк показав масштаби руйнувань від окупантів із росії: вкрали навіть інструменти

Співробітники «Добропарку» в селі Мотижин цілі і в безпеці, проте орки знищили все, що будувалося роками для затишного сімейного відпочинку.

«На жаль, ворог нещадно завдав удару і по “Добропарку”. Повністю знищений головний будинок, у якому нещодавно розміщувалася Резиденція Доброчара, постраждали й усі інші будівлі. Вщент знищений весь транспорт і техніка. Навіть садові інструменти орки забрали з собою. Стан інших втрат поки оцінити важко. Весь персонал, на щастя, живий та в безпеці», ― повідомила пресслужба «Добропарку».

Добропарк до окупації

Офіційні представники були весь час не на зв’язку і про руйнування повідомили лише після остаточного звільнення Київської області від загарбників.

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