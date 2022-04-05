Хроники войны: ужасные истории выживших из Мариуполя о преступлениях россиян

Идет сороковый день полномасштабного вторжения россии в Украину, и пошел второй месяц осады россиянами Мариуполя. Оккупанты не дают завозить в город продукты, воду, лекарства. Только некоторым мариупольцам удается сбежать по «зеленым коридорам», которые все равно не работают ― россияне ведут огонь по транспорту. Истории выживших поистине ужасающие и заставляют сомневаться в том, что в российских военных осталось что-либо человеческое.

Волонтеры публикуют в Сети истории выживших из Мариуполя, чтобы общественность знала, в каких условиях там люди, какого размаха достигли преступления россиян и боевиков «ДНР» в Мариуполе. Вот несколько историй, которые рассказывает волонтер София.

Пошел дождь, и мы смогли попить впервые за несколько дней… История №1

Девушка лет 35

Сегодня в одном из центров гуманитарной помощи я встретила людей, которым удалось уехать из Мариуполя. Одной из них была хрупкая девочка лет 35. Ее трусило, она была немного дезориентирована, голос дрожал. У нее дети, ради которых она решилась бежать. Машину останавливали каждый километр, она видела горы тел, и глаза ее были наполнены страхом и болью. У нее больше нет дома, но вся семья выжила. Все, что рассказала она, в миллион раз хуже, чем то, что мы узнаем из новостей.

Был дождь, и с ливневки стекала вода. Рискуя быть расстрелянной, она добывала воду детям. В свободной стране! В 21 веке! Ее старенькие родители были с детьми. А ее муж с другими мужчинами ходил на родник, им удалось добыть воды немного, но мужчин расстреливали. Муж этой девушки выжил, но ему просто удалось пробежать.

Таких историй будет тысячи, мы никогда не простим и никогда не забудем.

Если вы встречаете людей, которые приехали из горячих точек, обнимите их, ― поверьте, это очень много значит. Это очень страшно, это больно. Но ваше тепло и поддержка ― это так важно. Помогите нашим людям почувствовать, что они не одни.

Чтобы накормить детей, я готова была убить собаку… История №2

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений София (@sonyalawyer8)

Мариуполь, люди вырвались из ада. Держатся, как могут, пришли в штаб за продуктовым набором и одноразовой посудой. В глазах пустота. Только предлагаешь помочь ― люди не могут сдержать слез. Я обняла женщину. От усталости и напряжения она начала падать и терять сознание. Принесли ей воды, она немного отошла и продолжила. Говорит, у меня был бизнес, была жизнь, а через несколько дней я уже видела изуродованные тела…

Готовили во дворе на камнях, ставили кастрюльку и готовили. Потом обстрел, их убежище было разрушено, кто смог, выбежал. Кто смог…

Они хоронили людей во дворе, русских не забирали, и их тела растаскивали животные…

Каждую секунду она молилась о том, чтобы дети выжили… Еды нет, воды нет. Подвал, в котором они сидели, нашли случайно, когда перебегали между бомбежками. Сырой и был слышен писк крыс. Она рассказала, как прижимала ребенка и как не спала ни секунды, иногда от бессилия выключалась. Их завалило, и кричать было опасно, ― русские солдаты просто убили бы, ради удовольствия убили… им нравится ощущение власти, они упиваются человеческим горем. От голода уже были разные мысли, такие как убить свою собаку и съесть ее, чтобы продержаться еще несколько дней. Она была уже готова, но вдруг услышала: «Є хто живий?». Думала, что это галлюцинации. Но нет, это были военные, которые их откопали и помогли выехать из ада. 14 человек ехали в одной машине, сидя друг на друге… Они все в Бога поверили.

Они до сих пор не понимают, что уже в безопасности. Сжимают бутылочку воды и постоянно горько плачут. Пишу сейчас, и у меня трясутся руки…

Мы так же не смогли сдержать слез, просто прижимали их к себе и всхлипывали.

Это все искалеченная жизнь наших людей, наших украинцев. Мы на практике в морге в обмороки падали, а тут маленькие дети видят сотни трупов изувеченных и части человеческих тел. Как жить дальше? Ненавижу…

От голода начались галлюцинации… История №3

Женщина лет сорока, заикаясь, начала рассказывать свою историю.

«На нервной почве постоянно была рвота и головокружения. Проблем, которые волновали “до”, резко не стало. Для меня война ― это другая жизнь. Невыносимый запах мочи и кала, и рвотных масс, крови и разлагающихся тел.

Люди по-разному переживают стресс. Знаю, люди умирают от боли и горя. Сердце не выдерживает, и нет лекарств. Так же диабетики и онкобольные.

Все говорят: гуманитарная катастрофа. Я хочу объяснить значение этого для женщин: у вас критические дни и вы в одной прокладке все 5 дней. Воды, салфеток и даже туалетной бумаги нет. Есть куски одежды, но я думаю, вы поняли, о чем я хочу сказать…

На 4-й день закончилась еда, от голода на 7-й день начались галлюцинации и судороги. Мы были в подвале, сидели на тряпке и уже не плакали. Думали, как выбраться. Как мы закрывали рты детям, чтобы не было слышно, что мы тут. Все, что мы читали из истории про фашистов, это все мы прочувствовали в разы страшнее. Потому что эти нелюди пришли именно уничтожать, и для них убить ребенка или изнасиловать женщину В УДОВОЛЬСТВИЕ.

Столько трупов мы не видели никогда в своей жизни. На улице стоит запах разлагающихся тел. И может, вчера у тебя и была хорошая сытная жизнь, сегодня у нас нет ничего материального, но у нас есть Вера и с нами Бог.»

Орки забрали у нас всю еду, но я спрятала горсть орехов для сыночка… История №4

«Наша жизнь перевернулась в одну секунду. Мы переехали в подвал нашего дома. Знаете, что самое страшное в жизни? Когда 4-летний ребенок будит тебя: “Мамочка, мамочка, там взрывы! Мне страшно. А тебя не убьют?..” ― и ты сильная, должна помочь и защитить, но ничего не можешь сделать. Ты бессильна…Ты слышишь душераздирающий крик кого-то из соседей, кого-то убило…»

Девушка не смогла сдержать слез. И снова привычный запах корвалола, ― это то, чем пахнет во всех центрах, где беженцы.

«Больше некуда возвращаться, но главное ― мы живы. “Мама, а мы пойдем в садик? Мы пойдем гулять? Когда закончится это?..” Как объяснить, что ничего нет…?! Что театр разбомбили, там умерло столько людей…они беременных не щадят, стариков… никого… Они настоящие нелюди!

Взрывы каждую минуту, иногда мне казалось, что это не закончится уже никогда.

Орк забрал у нас всю еду, но я успела спрятать горсть орехов для ребенка. Наш кот съел сырую луковицу. Если бы не он, я не знаю, как бы мы выжили. Он успокаивал малого и согревал. Я нормально относилась к русским в прошлой жизни. Но теперь я сама готова убить.

На улице лежат накрытые тела, настолько много мертвых людей, что сложно осознавать реальность происходящего. Это наша жизнь, и многие сошли с ума. От недоедания и от страха психика сдает, мы уже в безопасности, но не можем спать. Снится каждый день убитый город и убитые мы…

Той жизни уже нет. Мы, как звери, боролись за каждый час жизни. Мы сейчас на инстинктах. Мы в любую секунду готовы бежать.

Только возвращаться уже некуда…»

Кладбище в каждом дворе. Заворачивали в простыни и читали «Отче наш…» История №5

Мама, бабушка, внук (муж с ранением в госпитале)

«Вывезли нас волонтеры. Каждый день, каждый час, каждую секунду бомбы и обстрелы. Моя свекровь имеет проблемы с сердцем, и мы боялись, что ее сердце не выдержит. Мы должны заботиться о своих детях, но что мы можем? Закрыть их собой? Но спасет ли это?!

У ребёнка начался энурез от страха (10 лет) и сильное заикание. Недержание кала.

У мужа осколочное ранение и, мы думаем, контузия.

Город разрушен, дома у нас больше нет. Рядом прилетела ракета и не разорвалась. У нас выбило все окна.

Кладбище в каждом дворе. Заворачивали мертвых в простыни и читали “Отче наш…”.

Эти твари украли наши жизни. Домашние питомцы у многих умирали от страха, особенно грызуны. Животных, кто выезжал, забирали и своих и соседских. Забирали всех, кого можно. В рюкзаки, пакеты, сумки. Грызунов, птиц, и черепах, и змей можно в баклажках от воды перевозить. Проверено.

Сегодня в Днепре мы рано утром гуляли в парке, и люди предложили нашему ребёнку кататься по очереди на велосипеде с их ребёнком, поделились кукурузными палочками, и мы хоть ненадолго отвлеклись. Честно, это были самые вкусные палочки в нашей жизни. (Очень сильно плачет.)

Нас принимают, как близких друзей, угощают кофе, кормят, спрашивают, чем помочь, и обнимают.

Днепр, я тут впервые, но все очень переживают. Спасибо всем за заботу». (Обняла меня очень сильно.)

Город пахнет смертью и пропитан горем… История №6

Мужчина с дочкой (лет 5)

«― Папа, а эту одежду нам дают бесплатно?

― Да, это люди принесли, чтобы мы могли одеться.

― И даже игрушки?

― И игрушки.

― Я хочу домой, когда мы поедем?

― …

Мы 5 суток добирались из Мариуполя на машине соседей. То, что там творится, это мясорубка. Это геноцид. Они уничтожают нацию. Все черное. Город пахнет смертью. Возле моей дочки упал огромный осколок… то, что все обошлось, ― это чудо. Но не всем детям повезло».

Среди мертвых людей мы увидели своих близких друзей… История № 7

Женщина с грудным ребёнком

«Я только недавно родила, и война началась. Я помню утро 24-го, и с того дня и до сих пор я испытываю нечеловеческий страх за свою дочь.

Мой ребенок даже солнца не видел, но слава Богу, мы живы.

Мы не вылезали из подвала, туалет ― это ведро…

Чтобы помыть ребенка, все делились с нами салфетками влажными.

Поначалу мы топили снег, но потом отключили абсолютно все, готовили мужчины на улице. Ведро было за туалет.

Мы научились собирать дождевую воду.

Мы понимали, что в любую секунду можем умереть и завтра может не наступить. Дни смешались.

Я боялась, чтобы у меня не пропало молоко, но соседи отдавали мне лучшую еду, сами были впроголодь, чтобы у меня было молоко и я могла продолжить кормить грудью.

Когда мы вылезли наверх для эвакуации, я увидела тела своих друзей… Родне сообщили.

Большинство остались без связи, но они продолжают борьбу и сдаваться не собираются. Очень много людей ждут эвакуации.

Мы даже не смогли по-человечески похоронить друзей. Они навсегда останутся в нашей памяти.

Я не понимаю еще, что делать дальше, но мы хотим поехать в сторону Западной.»

Меня, мужа и ребенка расстреляли…. История №8

Мама и дочь

«В больницу я попала после огнестрельного ранения. Нашу машину расстреляли, мы с дочкой получили огнестрельные ранения.

Мой муж умер на месте. Дочь подобрали на дороге, я осталась лежать. Из последних сил ползла в сторону больницы. Пока какой-то мужчина не подвез меня. В больнице не было врачей, и все это напоминало фильм ужасов. Медсестры ― герои, они на посту, несмотря ни на что. Обстановка в больнице ― это холод, голод, смерть, стоны и гниющие заживо люди. Гуманитарки нет, лекарств нет, обезболивающих пару таблеток и все. Люди в муках умирают, от заражения крови, кровопотерь, гангрен. И это в 21 веке!

Возле нас лежал мужчина, стонал от боли, мой ребёнок это видел…

У меня забился дренаж, я не понимала, что за боль, не знаю, как я вообще выжила.

Тот мужчина внезапно замолчал, и мы поняли, что это его конец. Никаких похорон, в пакет и за больницу в кучу.

Танки ездят мимо больницы, постоянные обстрелы, постоянная сырость, холод и страх смерти.

Еды нет, вода с мукой и картошина, если будет. Самое страшное, что люди гниют заживо, без шанса на спасение. И умирают в страшнейших муках. У них оторваны конечности, и они испытывают невыносимые страдания.

Все, кто был в положении, детей потеряли.»

Мам, а почему в мертвых людях вырезаны квадратики…? История № 9

«Самая короткая и самая ужасная история. Не знаю, что тут комментировать, когда нет еды и воды, корм для животных закончился, и все животные закончились,то вы сами понимаете, что происходит», ― говорит волонтер.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.