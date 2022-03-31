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Бомбы в четыре утра: Второе доказательство, что Путин повторяет действия Гитлера

31.03.2022

Международная группа историков и журналистов StarLight media создала медиапроект NEVERAGAIN.MEDIA, в котором сравнила события в России и поступки Владимира Путина в преддверии вторжения в Украину и ситуацию в фашистской Германии и действия Адольфа Гитлера накануне Второй мировой войны. 

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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ВТОРОЕ: Бомбы в четыре утра

Начало вероломной войны:

  • 22 июня 1941 года без объявления войны гитлеровская Германия напала на СССР в 4 часа утра. В 5 утра без объявления войны путинская Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года.
  • В первой фашистской атаке участвовали более 1 тыс. бомбардировщиков, ударивших по аэродромам, железнодорожным станциям, военно-морским базам и городам. Российская армия также нанесла ракетные и авиационные удары по аэропортам, военным базам и мирным городам Украины.
  • План нападения на СССР назывался план «Барбаросса». Он предусматривал одновременное наступление по нескольким направлениям и захват столицы. В наступлении участвовали около 3,8 миллионов немецких военнослужащих, тысячи танков и самолетов, двигавшихся по всей Восточной Европе, от Финского залива до Черного моря.
  • Россия начала вторжение в Украину тоже по нескольким направлениям – с территории России, Беларуси, оккупированного Крыма и Черного моря. Атаковали и вооруженные формирования псевдо республик, созданные при поддержке России в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Кроме того, в нескольких областях Украины планировалась высадка воздушного и морского десанта вооруженных сил РФ. Быстрый захват Киева также был одной из важных целей.
  • План «Барбаросса» был планом скорой войны (2-2,5 месяца) и базировался на том, что немецкие войска лучше оснащены технически, в частности, бронированной техникой и танками.
  • План так называемой «Специальной военной операции» России против Украины, судя по сообщениям государственных СМИ РФ, был рассчитан на 3-7 дней. По мнению военно-политического руководства России, большая по численности и лучше оснащенная танками и самолетами российская армия могла захватить крупнейшие города Украины, оккупировать юг страны и войти в Киев.

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