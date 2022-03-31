Бомби о четвертій годині ранку: Другий доказ, що Путін повторює дії Гітлера
31.03.2022
Міжнародна група істориків і журналістів StarLight media створила медіапроєкт NEVERAGAIN.MEDIA, в якому порівняла події в Росії і вчинки Володимира Путіна напередодні вторгнення в Україну та ситуацію у фашистській Німеччині й дії Адольфа Гітлера напередодні Другої світової війни.
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ДОКАЗ ДРУГИЙ: Бомби о четвертій ранку
Початок віроломної війни:
- 22 червня 1941 року без оголошення війни гітлерівська Німеччина напала на СРСР о 4 годині ранку. Так само о 4 ранку без оголошення війни путінська Росія напала на Україну 24 лютого 2022 року.
- У першій фашистській атаці брали участь понад 1 тис. бомбардувальників, які вдарили по аеродромах, залізничних станціях, військово-морських базах та містах. Російська армія також нанесла ракетні та авіаційні удари по аеропортах, військових базах та мирних містах України.
- План нападу на СРСР мав назву “План Барбаросса”. Він передбачав одночасний наступ у кількох напрямках та мав на меті захоплення столиці. У наступі брали участь близько 3,8 мільйона німецьких військовослужбовців, тисячі танків і літаків, які рухались по всій Східній Європі, від Фінської затоки до Чорного моря.
- Росія почала вторгнення в Україну одразу з кількох напрямків – безпосередньо з території Росії, Білорусі, з окупованого Криму та з Чорного моря. Атакували й збройні формування так званих республік, створені за підтримки Росії в окремих районах Донецької та Луганської областей. Крім того, у кількох областях України був висаджений повітряний та морський десант збройних сил РФ. Мета – швидке захоплення Києва.
- “План Барбаросса” був планом швидкої війни. Розрахований на 2-2,5 місяці та базувався на тому, що німецькі війська краще оснащені технічно, зокрема броньованою технікою та танками.
- План так званої “Спеціальної військової операції” Росії проти Україні, судячи з повідомлень державних ЗМІ РФ, був розрахований на 3-7 днів. На думку військово-політичного керівництва Росії, чисельніша та краще оснащена танками й літаками російська армія могла захопити найбільші міста України, окупувати південь країни та увійти в Київ.
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