Бомби о четвертій годині ранку: Другий доказ, що Путін повторює дії Гітлера

Міжнародна група істориків і журналістів StarLight media створила медіапроєкт NEVERAGAIN.MEDIA, в якому порівняла події в Росії і вчинки Володимира Путіна напередодні вторгнення в Україну та ситуацію у фашистській Німеччині й дії Адольфа Гітлера напередодні Другої світової війни.

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ДОКАЗ ДРУГИЙ: Бомби о четвертій ранку

Початок віроломної війни:

22 червня 1941 року без оголошення війни гітлерівська Німеччина напала на СРСР о 4 годині ранку. Так само о 4 ранку без оголошення війни путінська Росія напала на Україну 24 лютого 2022 року.

У першій фашистській атаці брали участь понад 1 тис. бомбардувальників, які вдарили по аеродромах, залізничних станціях, військово-морських базах та містах. Російська армія також нанесла ракетні та авіаційні удари по аеропортах, військових базах та мирних містах України.

План нападу на СРСР мав назву “План Барбаросса”. Він передбачав одночасний наступ у кількох напрямках та мав на меті захоплення столиці. У наступі брали участь близько 3,8 мільйона німецьких військовослужбовців, тисячі танків і літаків, які рухались по всій Східній Європі, від Фінської затоки до Чорного моря.

Росія почала вторгнення в Україну одразу з кількох напрямків – безпосередньо з території Росії, Білорусі, з окупованого Криму та з Чорного моря. Атакували й збройні формування так званих республік, створені за підтримки Росії в окремих районах Донецької та Луганської областей. Крім того, у кількох областях України був висаджений повітряний та морський десант збройних сил РФ. Мета – швидке захоплення Києва.

“План Барбаросса” був планом швидкої війни. Розрахований на 2-2,5 місяці та базувався на тому, що німецькі війська краще оснащені технічно, зокрема броньованою технікою та танками.

План так званої “Спеціальної військової операції” Росії проти Україні, судячи з повідомлень державних ЗМІ РФ, був розрахований на 3-7 днів. На думку військово-політичного керівництва Росії, чисельніша та краще оснащена танками й літаками російська армія могла захопити найбільші міста України, окупувати південь країни та увійти в Київ.

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