Шлях до агресії: Перший доказ, що Путін повторює дії Гітлера

Міжнародна група істориків і журналістів StarLight media створила медіапроєкт NEVERAGAIN.MEDIA, в якому порівняла події в Росії і вчинки Володимира Путіна напередодні вторгнення в Україну та ситуацію у фашистській Німеччині й дії Адольфа Гітлера напередодні Другої світової війни.



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ДОКАЗ ПЕРШИЙ: НАПЕРЕДОДНІ

Шлях до агресії:

1. Відновлення армії

Адольф Гітлер

Усупереч Версальському мирному договору Гітлер збільшує і модернізує армію, переводить економіку на військові рейки. Напередодні Другої світової у Вермахті близько 3 млн. осіб.

Владімір Путін

Путінська Росія порушила Договір про звичайні збройні сили в Європі, який обмежував розмір ЗС РФ. «Відновлення армії» — головне гасло Путіна. Напередодні вторгнення в Україну у Росії – понад 3 млн. військовослужбовців.

2. Реваншизм

Адольф Гітлер

Втрата територій після поразки у Першій світовій війні, непідйомні репарації, зубожіння. Гітлер обіцяє відновити велич Німеччини, повернути «своє». Формування концепції зовнішнього ворога (всі проти нас), пошук ворога всередині («Удар у спину»).

Владімір Путін

Розвал СРСР, втрата контролю над соціалістичними країнами Європи та союзними республіками, розширення блоку НАТО, а головне, — бідність і відсутність перспектив для звичайних росіян — ідеальне підґрунтя для реваншизму: «Світ проти нас, а ми «можем повторить».

3. Маска «миротворця»

Адольф Гітлер

Під маскою возз’єднання німців без жодного пострілу відбувається аншлюс Австрії. Німеччина влаштовує заворушення в Чехословаччині і після низки ультиматумів офіційно вводить «миротворчі» війська у Судетську область. Привід – захист німців, що потерпають від утисків. Для світу Гітлер виступає у ролі миротворця. Німеччина проводить масштабні Олімпійські ігри, під час яких з вулиць навіть прибирають антисемітські плакати. Гітлер стає людиною року за версією «Тайм». На черзі – Польща. Провокатори влаштовують заворушення і сутички між німецьким і польським населенням. Польська влада змушена реагувати. Ллється кров. Жертви так званої «Кривавої неділі» подаються пропагандою, як результат дій «націоналістичного польського режиму».

Владімір Путін

Скориставшись подіями Революції гідності в Україні та зрадою президента Януковича, Кремль проводить фальшивий референдум і анексує до Росії український Крим – «исконно русскую землю». Під виглядом захисту російськомовного населення бойовики Путіна захоплюють низку адміністрацій в Донецькій та Луганській областях. За допомогою російських військових на території суверенної України створюються псевдо-республіки. Росія діє під маскою миротворця, який «захищає» російськомовне мирне населення. Путін проводить Олімпіаду в Сочі, яка рекламує Росію, як сучасну, мирну і гостинну країну. Спровоковані російськими агентами сутички між проукраїнськими та проросійськими силами призводять до Одеської трагедії, пожежі в Будинку профспілок. Російська пропаганда активно використовує трагічні події як «свідоцтво звірств» українських націоналістів.

4. Репресії і контроль ЗМІ

Адольф Гітлер

Знищення опозиційної преси, покарання за доступ до іноземних ЗМІ. Масове спалювання книжок, репресії проти опозиції, істерія проти сексуальних меншин і «дегенеративного» мистецтва. Знищення опозиційних партій. Створення культу особи. Масові акції із залученням молоді. Введення впізнаваного символу – свастики.

Владімір Путін

Вбивство незручних журналістів, розстріл та отруєння опонентів, навішування ярлика «іноземний агент», знищення вільної преси, 15 років за «наклеп на російську армію», акції проти «кощунственного» мистецтва та сексуальних меншин, блокування інтернет-ресурсів і соціальних мереж… Масові акції на підтримку режиму із залученням бюджетників. Масова підтримка Путіна серед населення. Створення нового войовничого символу Z.



5. Провокація як прийом

Адольф Гітлер

Перевдягнуті в польську форму німецькі солдати захопили німецьку радіостанцію на нейтральній території. Це стало приводом для вторгнення німецької армії у Польщу під виглядом роззброєння і демілітаризації «агресивної» Польщі.

Владімір Путін

Тактика гібридної війни. Пропагандистські заяви про військову загрозу з боку України, накопичення російських військ на кордоні, влаштування фальшивої евакуації, обстріли ДНР і ЛНР з наступним звинуваченням України, вторгнення під виглядом «спецоперації» по роззброєнню та демілітаризації.

Промова Адольфа Гітлера 1 вересня 1939 року та два виступи Владіміра Путіна 22 і 24 лютого 2022 року. Це не збіг, це наслідування.



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