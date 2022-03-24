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Путь к агрессии: Первое доказательство, что Путин повторяет действия Гитлера

24.03.2022

Международная группа историков и журналистов StarLight media создала медиапроект NEVERAGAIN.MEDIA, в котором сравнила события в России и поступки Владимира Путина в преддверии вторжения в Украину и ситуацию в фашистской Германии и действия Адольфа Гитлера накануне Второй мировой войны. 

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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПЕРВОЕ: НАКАНУНЕ

Путь к агрессии:

1. Восстановление армии

Адольф Гитлер
Вопреки Версальскому мирному договору Гитлер увеличивает и модернизирует армию, переводит экономику на военные рельсы. Накануне Второй мировой войны в Вермахте числилось около 3 млн человек.

Владимир Путин
Путинская Россия нарушила Договор об обычных вооруженных силах в Европе, который ограничивал размер вооруженных сил РФ. «Восстановление армии» – главный лозунг Путина. Накануне вторжения в Украину в России – более 3 млн военнослужащих.

2. Реваншизм

Адольф Гитлер
Утрата территорий после поражения в Первой мировой войне, неподъемные репарации, обнищание. Гитлер обещает восстановить величие Германии, вернуть «свое». Формирование концепции внешнего врага («Все против нас»), поиск врага внутри («Удар в спину»).

Владимир Путин
Развал СССР, потеря контроля над союзными республиками и социалистическими странами Европы, расширение блока НАТО, а главное, бедность и отсутствие перспектив для обычных россиян – идеальная основа для реваншизма: «Мир против нас, а мы «можем повторить».

3. Маска «миротворца»

Адольф Гитлер
Под маской воссоединения немцев без единого выстрела происходит аншлюс Австрии. Германия устраивает беспорядки в Чехословакии и после ряда ультиматумов официально вводит «миротворческие» войска в Судетскую область. Повод – защита страдающих от притеснений немцев. Для мира Гитлер выступает в роли миротворца. Германия проводит масштабные Олимпийские игры, в ходе которых с улиц даже убирают антисемитские плакаты. Гитлер становится человеком года по версии «Тайм». На очереди – Польша. Провокаторы устраивают беспорядки и стычки между немецким и польским населением. Польские власти вынуждены реагировать. Льется кровь. Жертвы так называемого «Кровавого воскресенья» преподносятся пропагандой как результат действий «националистического польского режима».

Владимир Путин
Воспользовавшись свершением Революции достоинства в Украине и предательством президента Януковича в 2014 году, Кремль проводит фальшивый референдум и аннексирует украинский Крым – «исконно русскую землю». Под видом защиты русскоговорящего населения боевики Путина захватывают ряд администраций в Донецкой и Луганской областях. При поддержке российских военных на территории суверенной Украины создаются псевдореспублики. Россия выступает под маской миротворца, «защищающего» русскоязычное население Украины. Путин проводит Олимпийские игры в Сочи, рекламирующую Россию как современную, мирную и гостеприимную страну. Спровоцированные российскими агентами стычки между проукраинскими и пророссийскими силами приводят к трагедии в Одессе — пожару в Доме профсоюзов. Российская пропаганда активно использует трагические события как «свидетельство зверств» украинских националистов.

4. Репрессии и контроль СМИ

Адольф Гитлер
Уничтожение оппозиционной прессы, наказание за доступ к иностранным СМИ. Массовое сжигание книг, репрессии против оппозиции, истерия против сексуальных меньшинств и «дегенеративного» искусства. Уничтожение оппозиционных партий. Создание культа личности. Массовые акции с привлечением молодежи. Введение узнаваемого символа – свастики.

Владимир Путин
Убийство оппозиционных журналистов, расстрел и отравление оппонентов, навешивание ярлыка «иностранный агент», уничтожение свободной прессы, 15 лет за «клевету на российскую армию», акции против кощунственного искусства и сексуальных меньшинств, блокирование интернет-ресурсов и социальных сетей… Массовые акции в поддержку режима с привлечением бюджетников. Массовая поддержка Путина среди населения. Создание нового воинственного знака Z.

5. Провокация как прием

Адольф Гитлер
Переодетые в польскую форму немецкие солдаты захватили немецкую радиостанцию на нейтральной территории. Это послужило поводом для вторжения немецкой армии в Польшу под видом разоружения и демилитаризации «агрессивной» Польши.

Владимир Путин
Тактика гибридной войны. Пропагандистские заявления о военной угрозе со стороны Украины, накопление российских войск на границе, организация фальшивой эвакуации жителей псевдореспублик, обстрелы ДНР и ЛНР с последующим обвинением Украины, вторжение под видом «спецоперации» по демилитаризации и денацификации.

Речь Адольфа Гитлера 1 сентября 1939 и два речи Владимира Путина 22 и 24 февраля 2022 года. Это не совпадение.


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