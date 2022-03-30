Війна в Україні: зведення Генштабу ЗСУ станом на 30 березня

Триває тридцять п’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Генштаб щоденно звітує про обстановку в районах бойових дій та висвітлює ситуацію на лінії зіткнення. Збройні Сили України та інші складові Сил оборони продовжують завдавати ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається утримати захоплені рубежі та досяг успіху на окремих напрямках.

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Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. Здійснює часткове відведення окремих підрозділів збройних сил російської федерації з території Київської та Чернігівської областей.

Ворог має суттєві труднощі з введенням до бойового складу техніки, що знімається з довгострокового зберігання. Так, за наявною інформацією, у 163-у танковому полку зі складу 150-ї мотострілецької дивізії виявлено значну кількість непрацездатної техніки. Противником розглядається можливість транспортування несправної техніки на тимчасово окуповані території Донецької області за допомогою тягачів, для подальшого її відновлення.

Противник продовжує зазнавати значних втрат. За наявною інформацією, 28 березня, в пункті постійної дислокації 83-ї окремої десантно-штурмової бригади пройшла церемонія прощання з загиблими військовослужбовцями. Їх число орієнтовно складає 200 осіб.

Самопроголошене керівництво республіки білорусь продовжує заперечувати участь у війні проти України, безперешкодно надаючи території для розміщення підрозділів збройних сил російської федерації, аеродромну та транспортну мережі, а також місця для розташування пускових установок крилатих та балістичних ракет. Водночас, у відповідності до міжнародних правових актів, як агресор може розглядатися «країна, яка надає свій повітряний простір, свою територію для завдавання ударів по третій країні».

Також республіка білорусь надає російським окупантам можливість користуватися мережею лікувальних закладів на своїй території. Так, протягом останньої доби до населеного пункту Наровля Гомельської області відзначено прибуття з території України великої кількості російських військовослужбовців з різного ступеня важкості пораненнями.

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