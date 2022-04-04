Хроники войны: жуткая история девушки, вырвавшейся из осады Мариуполя

С начала марта длится осада Мариуполя, и российские оккупанты ведут непрекращающиеся атаки с воздуха, с моря и суши на город. Закрыты все пути доставки еды, воды и лекарств людям, а эвакуацию можно проводить с трудом только иногда ― россияне сначала разрешают проезд транспорту в Запорожье, а потом обстреливают его. Преодолевая смертельную опасность, тысячам мариупольцев все же удалось покинуть город, но еще около 150 тысяч человек находятся в осаде российской армией.

Девушка-подросток, которая выбралась из Мариуполя, на днях поведала свою историю ― о тех ужасах, которые творят россияне, и о том, как ее мама умерла за три дня до эвакуации, и что творится в подвалах и укрытиях.

Волонерка Вера Хуст рассказала историю 16-летней Кати и ее 5-летнего брата.

«Знаете то чувство, когда больно? Я когда-то влюбилась в мальчика, а он в меня нет, и я думала, что это больно. А оказалось, что больно видеть, как твоя мама умирает у тебя на глазах. А братик всё к ней подходит и говорит: “Мамочка, не спи, ты замёрзнешь”. И мы никогда не попадём на её могилу. Она так и осталась в сыром и тёмном подвале.

Мы ходили в туалет, спали, ели остатки еды в одном подвале.

А как-то дядя Коля словил голубя, это был, наверное, пятый или шестой день, и мы его зажарили и ели. А потом нас всех рвало.

Мама держалась до последнего, за 3 дня до нашей эвакуации она умерла.

Я сказала брату, что она крепко спит и её не стоит будить. Но, кажется, он всё понял. Понял ещё когда умерла наша соседка, а мы не могли её вынести, и она начала пахнуть. А потом стало тихо, и дядя Коля её вынес и сам подорвался на растяжке. Мама очень плакала. После смерти папы дядя Коля был самым близким человеком.

…Трупы так воняют. Они там были везде. Я брату закрыла глаза маминым шарфиком, чтобы он этого не видел. Пока мы бежали, меня несколько раз чуть не стошнило.

Я не верю больше в вашего Бога. Если бы Он был, мы бы так не страдали. Моя мама никогда, слышите, никогда не делала ничего плохого. Она даже не оставляла дядю Колю на ночь в другой комнате, пока они не поженились. Она ходила в храм и исповедовалась часто, и я. Дядя Коля даже курить бросил, чтобы мама не нервничала, что это грех. А ваш Бог взял и забрал её. Мне там батюшка что-то говорил, что мама будет нести служение Богу, только лучше бы она несла служение тут, воспитывая нас.

Я ненавижу россию. Мой родной дядя там. Знаете, что он мне сказал сегодня по телефону? «Катя? Какая ещё Катя? Девочка, я вас не знаю. Какая война, какая Катя?». А потом написал с левого номера: «Катенька, не пиши мне. Для меня и моей семьи это опасно. А маму уже не вернуть».

Я ненавижу их! Это же была его родная сестра! Как так можно?!

…Знаете, я думаю, что я вернусь в Мариуполь. И буду жить на том же месте. И буду каждый раз, в один и тот же день, спускаться в подвал нового дома и ложить цветы.

А ещё страшно, когда дети плачут, а нельзя. Нельзя, чтобы слышали. Эти уроды находили людей в подвалах и убивали. Те кто выжил, говорили, что русские военные могли изнасиловать и детей, и стариков, и даже трупы.

Если Бог есть, почему Он это допускает?

Я жить больше не хочу. Нас сейчас разделят, наверное. И я, возможно, не увижу своего брата. Зачем? Зачем этот путин нас спасал? Мы же хорошо жили, даже машину купили. Дядя Коля обещал меня научить водить. Они даже её сожгли. И квартиры нет. Я умереть хочу и не могу.

…Обнимите своих детей! А то вас не станет, и они не вспомнят ваш запах. Если я выдержу и потом будут у меня дети, я буду их обнимать круглосуточно»…

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