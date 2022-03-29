Можно ли достучаться до россиян, рассказывает Анна Просветова

Можно ли достучаться до сознания россиян, рассказывает Анна Просветова

У многих украинцев есть родные, друзья или знакомые в рф, с которыми они долгое время поддерживали связь и общение с которыми прекратилось за период войны. Причиной тому послужила безжалостная машина кремлевской пропаганды. Российское телевидение так умело завладело рассудком большинства своих граждан, что они перестали верить даже своим родным. Их не задевают фотографии разрушенных жилых домов, число погибших людей и даже опасность для жизни близких. Все, чему они безоговорочно верят, ― это Россия-1. Так можно ли сейчас вообще достучаться до сознания россиян? И стоит ли это делать? Рассказывает практикующий психолог и эксперт проектов телеканала СТБ Анна Просветова.

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Беседы с людьми, которые зомбированы мощной пропагандой, схожи с коммуникацией с людьми в сектах. Пока человек находится внутри системы пропаганды, с ним невозможно вести диалог. Что-либо ему объяснять, рассказывать, приводить доводы не представляется возможным. Слишком сильное влияние сообщества и информации внутри него. Клиническая картина мира искажена.

Чтобы донести до человека какую-либо информацию, с конструктивом, с хорошо подобранными аргументами, для того чтобы он ее воспринял и уделил хоть какое-то внимание (речь даже не о том, чтобы прислушался и сделал выводы), нужно, чтобы человек ХОТЕЛ этого. Чтобы у него был запрос на такую информацию. Чтобы его сознание было открыто к ней. Тогда он, как минимум, начинает искать информацию, фильтровать ее, логически анализировать. И тогда можно хоть что-то доносить, объяснять, рассказывать. В противном случае результата никакого не будет. Например, если я сейчас не хочу слушать про историю Японии 13 века, а мне кто-то будет доказывать, что один император был гораздо круче другого, мне будет абсолютно не интересно. Потому что у меня нет запроса на эту информацию. Мне это не нужно и неважно. У меня своя картина мира на этот вопрос сформирована ― и в ней, например, Японии в 13 веке не существовало. Вот такая же история происходит с нашими попытками достучаться до людей, которые оказались под гнетом роспропаганды. У них нет запроса на другую информацию.

Как человека вытягивают из секты? Резко, иначе не получится. Начинають долгую терапию, реинформизацию, долгий процесс реабилитации. И только когда человек уже сам видит объективную картинку, понимает, что за забором секты не существует дьяволов, что он не умрет и не совершит грех, если съест яблоко, когда он видит другие факты, чем те, что ему внушала секта, и проживает на собственном опыте новую информацию, ― он в состоянии принимать другие выводы.

Пытаясь сейчас достучаться до россиян, находящихся внутри своей информационной реальности, мы будем испытывать еще большее разочарование, боль и обиду. Потому что мы вкладываем максимум энергии в свои посылы. И очень большие надежды возлагаем на эти посылы. Когда надежды не реализовываются и посылы уходят в никуда, то чем больше ты надеялся и вкладывал энергии ― тем сильнее разочарование, что это не сработало.

Поэтому доказывать сейчас что-то россиянам уже нет смысла. Это только копать эмоциональную яму себе. Пришло время Украине взрослеть и сепарироваться от россии. И нашему обществу нужно уметь признать, что если нас не хотят принимать, если не хотят даже слышать нашу информацию и видеть нашу реальность, то не нужно просить: «Посмотрите, поверьте». Нам не нужно принятие тех, кто находится в информационном пузыре.

Что мы можем сделать сейчас? Мы можем сосредоточиться на конструктиве. На том, что нам помогает максимально приблизить победу. А тем, кто находится сейчас в жерновах путинской пропаганды, мы помочь не можем.

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